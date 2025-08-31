L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 settembre 2025: mix di ragione e sentimento per Vergine e Pesci

Nella settimana dall’1 al 7 settembre 2025, Mercurio entra in Vergine portando maggiore chiarezza nei pensieri e la Luna piena in Pesci intensifica emozioni e intuizioni profonde.

La settimana dall’1 al 7 settembre 2025 vede Saturno retrogrado rientrare nel segno dei Pesci lunedì, sollecitando soprattutto i segni mobili dell’ultima decade (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) a rivedere responsabilità, scelte e impegni. Martedì Mercurio entra in Vergine, suo domicilio, favorendo analisi lucide e concrete soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno), ma già mercoledì la quadratura con Urano in Gemelli potrebbe generare imprevisti, tensioni comunicative e nervosismo. Venerdì Marte in Bilancia sarà in quadratura con Giove in Cancro e potrebbe amplificare dinamiche di competizione, soprattutto nei rapporti personali, specie per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno).

Sabato Urano in Gemelli inizia la retrogradazione, dando il via a un periodo di revisioni importanti. Infine domenica la Luna piena con eclissi totale in Pesci segnerà un momento culminante e intenso, che potrebbe portare rivelazioni emotive profonde e la chiusura di un ciclo, con particolare impatto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) ma anche per Toro, Capricorno e Vergine. Una settimana in cui gli eventi del cielo spingono a guardarsi dentro e a trasformare ciò che non è più in equilibrio.

Oroscopo settimanale 1-7 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dall’1 al 7 settembre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Eccoti qui mio caro Ariete, costretto a convivere con un Marte che ti rema contro come un vicino maleducato che taglia l’erba la domenica mattina alle 7. E tu, che di solito vai in giro con l’aria fiera pronto a spaccare il mondo, ora ti ritrovi con le pile scariche e la sicurezza personale che fa acqua nemmeno fosse un ombrello bucato. Certo, Venere ti regala i cuoricini negli occhi, ma non basta a farti dimenticare quella fastidiosa sensazione di non avere controllo sulle situazioni. Risultato? Alterni momenti da tenerone innamorato a scatti di nervosismo pari a quelli di chi subisce lo spoiler di un film che contava di vedere in pieno relax nelle prime serate casalinghe d’autunno.

Voto 6 – –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Venere ancora in quadratura sembri più incline a sbuffare che a fare sospiri d’amore, ti irriti facilmente e la pazienza è ridotta. In questo periodo il romanticismo lo parcheggi in doppia fila, preferendo invece fare ordine nella tua vita in altri ambiti. Altro che farfalle nello stomaco, ti accontenti di un po’ di chiarezza mentale e di giornate che filano dritte senza intoppi. Se qualcuno prova a proporti smancerie, rischia di vedersi rispondere con la stessa espressione che hai quando controlli la bolletta della luce.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemellini cari, con Mercurio che vi guarda storto siete come quelli che aprono quindici schede sul pc e poi si dimenticano quale fosse quella importante su cui stavano lavorando. Domenica, con la Luna piena che vi annebbia ancora di più, rischiate di sembrare dei naviganti senza bussola che girano in tondo convinti di andare lontano e di approdare in chissà quale porto. Sì, siete affascinanti da morire, brillate come lucine in un locale figo, è solo che poi inciampate nei vostri stessi pensieri. In amore e nelle amicizie vi basta uno sguardo per conquistare, ma è nelle cose concrete che vi perdete un po' e rischiate di fare qualche piccolo danno… nulla che però un vostro sorriso non possa rimediare.

Voto 6/7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte in quadratura ti fa vivere anche piccole sciocchezze in maniera problematica: basta un ritardo, un un messaggio visualizzato ma non risposto e subito parte il film nella tua testa. Però Mercurio che entra in Vergine ti tende una mano, ti rimette in carreggiata, ti aiuta a trovare il ritmo giusto tra agenda, impegni e liste delle cose da fare. Domenica, poi, con la Luna Piena in Pesci a favore, le emozioni tornano a galla come bottiglie lasciate andare in mare e, anche se non tutte avranno un messaggio dentro, qualcuna saprà sorprenderti. Sei un po’ paranoico, sì, ma anche pronto a lasciarti andare quando serve.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana con Venere ancora nel tuo segno e Marte che ti spalanca le porte e ti sostiene, sei come chi al parco divertimenti non solo entra senza fare la fila, ma diventa lui stesso l’attrazione principale. Ti guardano tutti mentre sali sul coaster più alto perché sembri anche più scintillante di tutte le lucine che si accendono quando cala la notte e il parco prolunga l’orario per l’apertura serale. Ogni tuo gesto cattura attenzione senza che tu debba sforzarti. È il momento perfetto per lasciarti andare, goderti il panorama e magari invitare qualcuno a fare il giro successivo sulle montagne russe insieme a te.

Voto 8/9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana Mercurio, il tuo pianeta governatore, entra nel tuo segno e accende la tua mente come un faro in mezzo alla nebbia densa: i pensieri sfrecciano veloci come bolidi, le soluzioni arrivano quasi da sole e parlare con gli altri diventa un gioco da ragazzi. La Luna piena in Pesci, però, nel fine settimana mescola un po’ le carte sul piano emotivo. Le sensazioni che tenevi a distanza potrebbero emergere, ma la tua lucidità ti aiuterà a gestirle con equilibrio. Rigore e cuore, logica e sensibilità si intrecceranno in un mix sorprendentemente armonico.

Voto 8 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con Marte che ti incendia e Venere che ti sorride complice, sei come una scarica elettrica che attraversa la stanza appena entri. Sexy senza bisogno di provarci, audace senza chiedere permesso: questa settimana giochi con i tuoi istinti come se avessi trovato un interruttore segreto da accendere e spegnere a piacere. La Luna piena poi, ti aggiunge quel velo di mistero che rende impossibile staccarti gli occhi di dosso: un mix di fascino e intensità che non lascia scampo a chiunque ti stia attorno. Puoi sedurre, discutere o provocare… tanto, alla fine, la bilancia penderà tutta dalla tua parte.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana sembri il protagonista di un film underground in bianco e nero, uno di quelli che fuma guardando nel vuoto e borbotta frasi sibilline che nessuno capisce. Con Venere che non ti fa sconti e Marte rintanato a tormentarti i pensieri, l’umore oscilla tra il “non disturbarmi” e il “ti fulmino con lo sguardo”. Schivo, nervosetto e con una certa voglia di chiuderti nel tuo bunker mentale, sembri quasi divertirti a non concedere nulla a nessuno. Per fortuna Mercurio ti butta lì qualche lampo di lucidità, giusto per evitare che tu finisca per scrivere un romanzo esistenzialista a piè pagina della lista della spesa.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario bello, questa settimana sembri uno che torna dalle vacanze con ancora la sabbia nelle scarpe e la testa tra i cocktail in riva al mare. Venere ti rende sparkling come quel turista abbronzato che sa sempre dove sta la festa e Marte ti mette addosso quell’energia che ti rende irresistibile anche quando non ci provi. Però poi arriva Mercurio in Vergine e zac, improvvisamente ti dimentichi l’appuntamento importante, sbagli strada per andare in ufficio o confondi il gruppo WhatsApp del calcetto con quello del lavoro. Poco male: con la faccia tosta che hai in questo periodo riuscirai a trasformare pure una gaffe in un aneddoto che farà ridere tutti.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La testa funziona a meraviglia con Mercurio a favore che ti rende il genio della situazione, quello che legge tre righe di un contratto e ha già capito dove sta la fregatura. Peccato che ci sia ancora Marte a rompere le scatole e che, soprattutto sul lavoro, ti fa sentire una grossa pesantezza addosso. L’impressione è che tutto dipenda da te, che senza di te l’ufficio crollerebbe e la civiltà moderna smetterebbe di funzionare. Invece di brontolare usa la tua lucidità per piazzare le pedine al posto giusto e lascia che gli altri si prendano almeno un po’ delle responsabilità. Non devi sempre fare l’eroe, anche se lo sappiamo, sai farlo benissimo.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Finalmente ti levi dalle orecchie il fastidioso ronzio mentale che ti ha accompagnato per settimane: ora il cervello gira di nuovo anche se parte un po’ a scatti, tipo motorino rimesso in moto dopo mesi passati fermo in garage. Peccato che Venere ti guardi ancora di traverso e ti faccia venire voglia di cancellare gente dalla rubrica del telefono come ci si cancella dalle newsletter non richieste. Per fortuna Marte ti dà un po’ di verve: alla fine te la cavi, anche se, sotto sotto, hai ancora dei conti emotivi in sospeso. Non cercare consensi facili, rimani fedele alla tua verità.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con la Luna piena proprio nel vostro segno, nel weekend potete pure ignorare le to-do list: siete il manifesto vivente del “sentire prima di capire”. Per qualche giorno non vi interessa se il mondo vi considera poco pratici: siete lì a cavalcare emozioni come fossero onde giganti e vi sentite finalmente protagonisti. Anche se Mercurio cerca timidamente di riportarvi coi piedi per terra, voi preferite restare sospesi in quella bolla magica dove ogni intuizione sembra una rivelazione. E noi ve lo lasciamo fare!

Voto 8