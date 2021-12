L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 dicembre 2021: Cancro e Pesci sfruttino il sex appeal Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 dicembre 2021, oltre al profumo del Natale e dei suoi dolciumi, sentiremo anche le tensioni dell’ultima quadratura tra Urano e Saturno. Sagittario diventa più dolce mentre Scorpione diventa sempre più attraente.

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 dicembre 2021 sembra segnare un momento di calma nel cielo astrologico prima dei grandi cambiamenti di fine anno. I pianeti veloci infatti non si spostano dal loro segno zodiacale rispetto alla settimana scorsa: Mercurio in Sagittario resta curioso e saputello, Venere in Capricorno addolcisce segni di terra mentre Marte in Scorpione dona un particolare sex appeal ai segni d'acqua.

Oroscopo settimanale 6 – 12 dicembre 2021: le previsioni segno per segno

Come vi dicevo poco sopra, attendiamo per le prossime settimane due importanti aspetti nel cielo: Giove che entrerà verso la fine dell'anno nel segno del Pesci per restarci buona parte del 2022 mentre Urano e Saturno stanno per tornare in quadratura e indicarci delle zone di comfort dalle quali toglierci in fretta.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mentre tutti pensano intorno a te a modi meravigliosi per godersi il relax, la pace, l'ozio sul divano e le coccole dei familiari tu avresti soltanto voglia di prendere un bell'aereo e, con la valigia piena di libri, espatriare molto ma molto lontano, così lontano che per colpa del fuso orario sarai costretto a chiamare a casa davvero pochissimo. Voglia di focolare domestico saltami addosso!

Voto 5 ma se riesci a espatriare hai la mia stima.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tieni duro mio caro Toro, perché è l'ultima settimana in cui i tuoi nervi friggeranno come pop-corn in padella e per farti innervosire basta una pallina messa storta sull'albero di Natale. Quindi goditi persino qualche momento di cattivo umore e il bisogno di startene a borbottare solo soletto davanti alla Tv… Poi rimpiangerai tutto questo perché diventerai più dolce dell'elfo aiutante di Babbo Natale, quello che in tutti i film prepara l'atterraggio della slitta.

Voto 6 e mezzo di riscaldamento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questo momento di non lucidità sembra davvero mettervi in crisi. Non è mica nulla di grave, sia chiaro, ma voi che avete sempre una risposta per tutto e anche se non ce l'avete la inventate senza alcun freno alla fantasia e alcun senso del pudore, adesso non sapete proprio che cosa dire. Vi consiglio di usare questi giorni di tranquillità che stanno per arrivare per provare la tecnica della meditazione come stimolazione delle aree del cervello che controllano la memoria e l'apprendimento.

Voto 7 anche all'astrologa per il saggio consiglio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana, se il partner dovesse lamentarsi perché sul divano stai rannicchiato in un angolo con la copertina tutta per te e se ti alzi a prendere i biscotti non ne offri nemmeno uno, potrai rispondere sfoggiando un completino intimo che farà dimenticare qualsiasi scaramuccia. Sfrutta tutto il sex appeal che ti serve per bilanciare il pessimo umore perché dalla settimana prossima dovrai trovare un'altra tecnica.

Voto 6 e mezzo ancora stavolta!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai davvero bisogno di dire la tua e nessuno ti fermerà, caro Leone! Anche in coppia non riuscirai ad ascoltare quello che il partner cercherà di dirti perché sarai più impegnato nello studiare strategicamente le risposte con le quali metterlo in un angolo. L'unica soluzione per sopravvivere è darti ragione e aspettare che Marte, la prossima settimana, ti lasci in pace per tornare a ragionare diplomaticamente.

Voto 5 perché sei davvero intrattabile.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ti stupisci anche tu di tutta questa energia sconfinata che utilizzi unicamente per fare delle cose che, sei sicura, faranno bene al cuore delle persone che ti circondano. Praticamente una Madre Teresa della porta accanto, una piccola aiutante di Babbo Natale gentilmente prestata al quartiere o una fata buona come quella di Cenerentola. In ogni caso, mi sembra che i complimenti qui si sprechino.

Voto 9 se ti immagino con le alette da fatina.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai bisogno di attenzioni ma quando le ricevi non sei comunque soddisfatto. Se anche investissi tutta la tredicesima in arrivo per farti un regalo davvero mozzafiato, di quelli che fanno brillare gli occhi a tutte le amiche, lo lasceresti poi lì a riposare nell'armadio senza degnarlo di un minimo sguardo. Mi darai atto che il povero partner non sarà più che cosa fare per farti felice.

Voto 5 e mezzo per la scontentezza inconsolabile.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Proprio nel mese del rush finale, quello in cui cerchiamo di fare tutto ciò che abbiamo accantonato durante l'anno, tu sfoderi una voglia di fare, un'energia e una capacità di tenere tutto sotto controllo e gestire anche il pranzo della vigilia come fossi l'amministratore delegato di una multinazionale. Il bello è che ti riuscirà tutto alla perfezione, dentro e fuori dal letto.

Voto 9 soprattutto per il "dentro al letto".

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avere Mercurio nel tuo segno zodiacale ti piace sempre moltissimo! Il tuo essere insegnante ma, prima ancora, grande ricercatore di verità, di conoscenza, di storia e di stimoli intellettuali, sembra davvero raggiungere in questi giorni un'illuminazione da monaco zen o rettore dell'università. In tutti i casi la tua testolina viaggia veloce come la scopa della Befana.

Voto 9 e mezzo per la scopa della Befana.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L'amore è davvero ovunque intorno a te, un po' come le canzoni di Natale in filodiffusione nelle vie del centro città. E' impossibile che tu non lo senta ma soprattutto impossibile che non lo sentano le persone che ti circondano e perfino chi, conoscendoti, potrebbe essere scettico. Capirai finalmente che cosa si prova a svegliarsi col sorriso, avere una parola buona per tutti e soprattutto a non vedere l'ora di tornare a casa per goderti gli abbracci di chi ti sta aspettando, fosse anche il cane o il cuscino del divano.

Voto 10 ancora!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Potrebbe succedere anche a te, il più sociale, socievole, ottimista e irriverente dello Zodiaco, di provare una sensazione di incomprensibile e inestinguibile malinconia. Che cosa succede caro Acquario? Troppi pianeti in posizioni che minano la tua scanzonata voglia di voltare pagina ogni volta che qualcosa non ti piace più. Toccherà ripensare alle persone a cui non hai dato tutto l'affetto che si meritavano e persino alle cose del passato che hai lasciato senza immaginare che un giorno ti sarebbero mancate, a partire dal peluche di quando eri piccolo e dalla casa di quando eri all'università. Lacrime facilissime in arrivo.

Voto 6 se riesci a lasciar scorrere le lacrimucce.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Continua a essere un periodo di pace senza paragoni anche se hai proprio l'impressione che il tuo cervello non segua il battito forsennato delle emozioni. Sai che cosa ti consiglio? Dato che i tuoi sentimenti continueranno ad essere potentissimi, ma le parole non sempre pronte a corrergli appresso, potresti usare diversi mezzi di comunicazione: la musica, il disegno, qualsiasi cosa ti metta in contatto con il mondo là fuori.

Voto 8 per le emozioni in corsa.