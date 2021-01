Nell'oroscopo del giorno di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, mentre Giove si sta allontanando dalla congiunzione, importantissima in Acquario, con Saturno, Mercurio si avvicina velocemente a Plutone ma altrettanto velocemente se ne andrà. Questa congiunzione indica qualche giorno, essendo Mercurio un pianeta molto veloce, nel quale possiamo contare su una potenza intuitiva non solo per gli eventi materiali ma anche per quelli emotivi, sensibili, ultra terreni.

L’oroscopo del giorno 4 gennaio

La Luna nel segno della Vergine oggi aiuterà a rendere decisamente più concrete le intuizioni sui nostri bisogni: dove Mercurio congiunto a Plutone riesce ad indagare fin nel profondo, la Luna in Vergine è perfetta per rendere concreti anche i bisogni più emotivi. Una combinazione perfetta!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ogni tanto, per amore, si possono fare anche delle pazzie come regalare alla propria compagna una borsa in Limited Edition di Louis Vuitton! Prendi esempio da Afrojack e non badare a spese per chi ami davvero! Venere ti fa battere forte il cuoricino e la posizione di Giove ti aiuta a essere un po’ più elastico anche coi tuoi soliti modi da rigidone!

Amore: dai di cuore e non ti limiti ai soli regali materiali! Lavoro: litighi con tutti, anche con la segreteria telefonica. Salute: stremato, potresti avvertire dell’insolito nervosismo! Il consiglio del giorno: al tuo rientro a casa, chiedi al partner di farti un massaggio anti stress! Un buon modo per rilassarti e per stabilire un contatto fisico con lui!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai sufficiente supporto emotivo dalla Luna per consentirti di vedere il lato positivo di ogni cosa anche di fronte a degli eventi fuori dall’ordinario che, normalmente, ti metterebbero in crisi! Probabilmente la caduta del meteorite in Cina di fine dicembre per te è ancora un segnale di speranza e fortuna anche se i danni che avrebbe potuto causare sarebbero stati davvero ingenti!

Amore: indeciso su come gestire le energie di Venere. Lavoro: tutti si rivolgono a te per i lavori più pragmatici. Salute: di buonissimo umore. Il consiglio del giorno: abbraccia e bacia il più possibile le persone che ami! Hai bisogno di affetto!

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per quanto il mondo si stia chiedendo chi è il vostro nuovo fidanzato, voi fate come la mitica Barbarella D’Urso e scherzate sulla sua identità pubblicando una foto del tapiro che le è stato regalato su Instagram. A differenza di lei, voi forse non avete davvero avuto così fortuna in amore ma non c’è da preoccuparsi: la stretta di Venere opposta si sta lentamente allentando e, con tutta probabilità, nuove esperienze si stanno già preparando!

Amore: il massimo che potete ottenere è un grazie dal salumiere mentre vi allunga il salame. Lavoro: gli impegni di oggi pesano come il primo lunedì dell’anno nuov… ah già… Salute: affrontante la giornata con un broncio deciso sperando possa aiutarvi! Il consiglio del giorno: usate la scusa dell’anno nuovo per rimettervi in forma e prepararvi alle future conquiste che Venere vi consentirà!

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lo so, Cancro mio, che il tuo nuovo sfondo del cellulare è diventato il manifesto funebre dedicato al 2020 che è stato affisso dal parroco di Moretta. Non tutto il male vien per nuocere però! L’anno passato ti ha portato via l’opposizione di Saturno e, già da oggi, cominci a sentire l’allentarsi della morsa di Marte che, proprio al limite, inizia ad abbandonare la ferrea opposizione che ti ha riservato per mesi!

Amore: senti uno strano movimento nelle parti intime… che si sia svegliato qualcosa!? Lavoro: mi spiace Cancretto ma non puoi fingere che oggi sia ancora weekend! Salute: miscuglio di energie in risveglio e determinazione. Il consiglio del giorno: agisci di pancia, soprattutto se ti trovi di fronte ad una vetrina con degli sconti post natalizi super convenienti!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Caro Leone, so benissimo che hai consultato qualsiasi tipo di previsione del 2021: dall’oroscopo delle auto a le astro previsioni de La Badessa su Instagram ma la salsa qua non cambia: devi darti da fare e metterti in testa che ogni tuo passo verrà preso in esame con la stessa serietà delle prove della maturità. Fai fioretto e mettiti al lavoro da subito lasciando perdere ogni velleità!

Amore: hai il fascino di chi dimostra una determinazione fuori dal comune. Lavoro: resetta tutte le password possibili: devi avere la sensazione di avere il pieno controllo. Salute: carico per lo sprint finale. Il consiglio del giorno: non aver paura di rileggere passaggi e controllare mille volte se hai chiuso la porta di casa: è l’istinto che ti suggerisce di fare tutto con metodo!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Balli e ti lasci andare a qualche momento di allegria anche da sola, nel tuo soggiorno. Grazie a questa Luna così a favore la giornata ti sembra ancor più facile e accetteresti come compagno di un passo a due anche uno dei nuovi robot che è stato programmato per seguire il ritmo musicale! Venere potrebbe, in effetti, non renderti proprio facile trovare un essere umano come partner di ballo…

Amore: preferisci una relazione stabile con qualche assistente virtuale: prevedibile e lontano da ogni malumore possibile. Lavoro: ti presenti con una nuova agenda fiammante in ufficio. Salute: finché nessuno ti rompe i maroni, scivola tutto liscio! Il consiglio del giorno: sospendi tutti gli account nelle chat di incontri: al momento hai solo bisogno di sentirti meglio e di avvertirti meglio!

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Anche in questi ultimi giorni di Marte opposto, riesci a mostrare al mondo la tua determinazione e lo fai con stile invidiabile. Sei pari merito con Kate Middleton, soprannominata la “regina di campagna”, che riesce a prendersi i suoi spazi, coi suoi tempi e a rimanere sempre degna del titolo che porta sempre senza risultare eccessiva o fuori posto. Brava Bilancia: così ti voglio!

Amore: non rinunci a qualche messaggio emozionato e soffice inviato alla persona giusta. Lavoro: impegnata ma anche un po’ distratta. Sbagli a comporre i numeri di telefono giusti! Salute: traballante ma in netto miglioramento. Il consiglio del giorno: esercita la pazienza: metti a lievitare del pane o un dolce oppure datti alla cura di una piantina sin dal suo primo germoglio: è ora di vedere i frutti della tua pazienza crescere ed evolversi.

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dell’opinione pubblica, oggi, te ne frega proprio poco Scorpione. Con quel Giove antipatico che ti toglie tutti i like alle tue foto, sembri Billie Eilish che, dopo aver condiviso un disegno di nudo, si è vista privata di almeno 100.000 followers. Eppure, tu come lei, fai spallucce e tiri dritto per la tua strada, consigliato bene anche da questa Luna in Vergine.

Amore: stuzzichi qualche nuova conoscenza con un selfie piccante. Lavoro: riprendi con determinazione a smistare mail e risolvere magagne lavorative. Salute: non propriamente allegro ma determinato e serioso. Il consiglio del giorno: non essere troppo duro con colleghi e amici: rischi di guadagnarti già la nomina di “scorfano brontolone” ai primi giorni dell’anno!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Romantico all’ennesima potenza almeno tanto quanto il mare pieno di bioluminescenza dei giorni scorsi al largo delle Maldive! Questa Venere ti da lo stesso charme delle isole romantiche mentre, purtroppo, la Luna ti rende un po’ malinconico e potrebbe trattenerti dal lasciarti andare. Superando queste prime reticenze, però, Marte sarebbe subito pronto ad accendere il fuoco che cova sotto le ceneri.

Amore: puoi vivere storie più romantiche di quella di Romeo e Giulietta. Lavoro: ti sobbarchi un sacco di compiti… ma rischi di esagerare! Salute: un po’ di pensieri sparsi potrebbero renderti malinconico! Il consiglio del giorno: allenati ad usare l’istinto anche in giornate come questa dove anche la scelta fra l’ultima fetta di pandoro e di panettone sembra essere impossibile!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Stupisci i tuoi fan come Vasco Rossi che è in procinto di presentare la sua prossima hit “un’altra canzone d’amore buttata via”. Il buonissimo aspetto di Luna e Mercurio ti aiuta ad entrare in empatia con gli altri anche con questo Marte opposto che, invece, ti vorrebbe più scontroso! Fai di tutto per seguire il cuore: hai bisogno di arrivare diritto al cuore di chi ami.

Amore: senti qualcosa risvegliarsi… hai bisogno di qualcosa di nuovo! Lavoro: sul pezzo! Fanno fatica a seguirti! Salute: le energie stanno riprendendo il giusto percorso! Il consiglio del giorno: scalda il cuore tuo e degli altri: opta per piccoli regali da fare a qualcuno che per te significa tanto!

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il messaggio perfetto per te, Acquario, lo copio dritto dritto da Anthony Hopkins: “non demordere”. Quando l’attore ha scelto di lasciar perdere l’alcol, 45 anni fa, ha visto la sua carriera decollare a livelli inarrivabili. Non lasciare quindi che qualche piccolo ostacolo e qualche costrizione ti demoralizzino: Saturno avrà pure iniziato a richiederti impegno ma tu hai tutte le carte in regola per reggere e per vincere!

Amore: hai grandi supporti da chi ti ama: puoi contare su di loro. Lavoro: l'ordine e il rigore in ufficio riescono quasi divertirti. Salute: le ultime energie si contano sulle dita di una mano. Il consiglio del giorno: inizia ad organizzare bene le tue attività soprattutto durante la settimana: le energie potrebbero mancarti e tu hai bisogno di gestire al meglio.

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete furiosi ed arrabbiati come il canguro che è stato scacciato in malo modo dal padrone di casa. Pronti a scalciare via qualsiasi fastidio, vi sentite arrabbiati e nervosi per colpa di una Luna opposta e di una Venere quadrata che sono latrici di nervi a fior di pelle e di inadeguatezza. Portate pazienza e attendete domani per dire quello che vi passa per la testa.

Amore: le emozioni a volte possono essere “pericolosamente” instabili. Lavoro: non avete alcuna voglia di tornare in ufficio. Salute: avvertite una insolita pesantezza. Il consiglio del giorno: alleggerite il peso del lunedì ripromettendovi di cenare col vostro piatto preferito!

Voto 5 e mezzo