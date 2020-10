Nell'oroscopo di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, la Luna si trova nel segno (focosissimo) del Leone, ma soprattutto Marte si sta posizionando in opposizione al Sole. Marte, in sosta in Ariete, quadrato da tempo al trittico di pianetoni in Capricorno, si sta già facendo sentire parecchio. Come dire che non lascia spazio alla stabilità, alla pace, a crearci una comfort zone con le piante da appartamento e i cuscini sui divani. Questo Marte si oppone anche al Sole: la tensione aumenta.

L’oroscopo del giorno 12 ottobre

Diciamo che la noia non appartiene proprio a questo periodo di astrologia mondiale (l'astrologia che legge il cielo astrologico in merito agli eventi storici contemporanei). Marte sta facendo di tutto per farsi vedere e soprattutto per mettere in discussione ogni genere di stabilità. Tenetevi pronti a novità!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Innovativo e inarrestabile, un po’ come le nuove mode all’interno del fashion che, dopo le trovate geniali di Gucci, ha premiato la presenza di modelle over 50 per far sfilare i capi della prossima stagione. Marte e Luna sono totalmente dalla tua oggi e solo Giove, che potrebbe non farti il dono della misura, potrebbe condurti ad esagerare un po’. Evita di strafare in amore: potresti essere frainteso.

Amore: prendi con le pinze ciò che ti raccontano. Lavoro: fidati dell’istinto. Salute: in buono stato per questo lunedì. Il consiglio del giorno: occhio al portafogli. Ti ho visto adocchiare quel vestito in vetrina pieno di colori e con tessuti a contrasto… chiediti però se ti serve davvero!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non sai se essere divertito o spaventato dalla notizia che il Grande Fratello VIP possa essere protratto fino a fine gennaio. Mercurio ti sta già dando problemi nella vita di tutti i giorni, creando incomprensioni e futili discussioni e, probabilmente, sentirne altre in televisione potrebbe renderti nervoso. Luna quadrata per questo lunedì: cerca riparo fra le braccia di chi ti vuole bene!

Amore: c’è davvero del tenero! Lavoro: se ti cercano anche fuori dall’ufficio: spegni il telefono. Salute: non devi aver paura a lasciare le coperte! Il consiglio del giorno: evita impegni troppo pesanti, oggi. Se hai Alexa in casa, chiedile di seguirti passo passo nella preparazione della cena! Hai bisogno di una voce amica…

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per voi, così attenti alla comunicazione e alle cause ambientali, il nuovo Green Phone dall’Olanda sarà un must. Riciclabile, con i pezzi sostituibili vi farà sentire tremendamente utili anche all’ambiente. Peccato però che con questa Venere quadrata potreste, al massimo iniziare qualche discussione sui social o postare foto provocatorie giusto per smuovere le acque… mantenete la calma…

Amore: siate comprensivi e cercate di preferire l’ascolto. Lavoro: le conoscenze a volte possono aiutare tantissimo. Salute: forti e vigorosi. Il consiglio del giorno: fate qualcosa per sentirvi bene con voi stessi. Seguire un tutorial per il make up potrebbe aiutarvi ad esprimere meglio voi stessi (e la vostra bellezza!)

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte ti rende scarico e Giove indeciso sul da farsi (senza far danni!)? Nessun problema: opta per seguire le orme di Chris Hemworth che si è dato alla lotta per la salvaguardia dell’ambiente e, assieme alla moglie, ha reintrodotto dei diavoli della Tasmania nel loro ambiente naturale. Questa Venere riesce a renderti attento non solo alle necessità del partner ma persino coscienzioso e interessato alla salute del pianeta.

Amore: sorrisi dolcissimi. Lavoro: sei diventato il re del multitasking. Salute: spompato ma determinato. Il consiglio del giorno: punta verso un look dark e leggermente più aggressivo del solito per affrontare di petto l’inizio della settimana.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questa Luna ti carica talmente tanto da farti rischiare un po’ troppo. Sei arrogantello come la richiesta di Burger King alla Guida Michelin che chiede senza falsa modestia di insignire il fast food di una stella! Mercurio può renderti un po’ eccessivo ma, si sa, a volte l’audacia premia e potrebbe addirittura portarti lontano! Buono anche Marte… ma cerca di non andare a ripescare torti subiti nel passato come pretesto per litigare.

Amore: in danza di corteggiamento come un cormorano. Lavoro: leggermente confuso. Salute: in ottimo mood. Il consiglio del giorno: non incastrarti in discorsi complessi con ragionamenti contorti. Vai dritto al punto, sempre. (Ma ricorda la delicatezza, almeno ogni tanto!).

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Provochi in modo sensuale e sofisticato. Se la Pellegrini riesce a pubblicare un “timido” post di lei a cena con il suo allenatore, tu riesci ad ottenere lo stesso effetto con molto meno. Una Venere delicata ti rende sensuale al punto giusto da farti notare da chiunque ti incroci per strada. Al contempo Giove e Luna rafforzano la sicurezza. Dacci dentro!

Amore: hai una fila di ammiratori che nemmeno le VIP. Lavoro: indefessa e concentrata. Salute: carica di energie. Il consiglio del giorno: non demordere: i tuoi progetti futuri sono davvero vicini dal completarsi. Evita distrazioni e buttati a capofitto nella realizzazione dei tuoi sogni.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Un outfit non fa la regina e lo sa bene Kate Middleton che opta sempre per degli abiti modesti che diventano “regali” solo per il fatto che sia lei ad indossarli con estrema eleganza. Questa Luna in Leone rende principesca anche te, Bilancina, e Venere cura benissimo i tuoi gesti tanto da farti entrare in lizza per la prossima protagonista all’interno di un classico Disney. Sei dotata di grazia inarrivabile.

Amore: evita situazioni troppo ardite. Lavoro: usa la diplomazia, oggi il polso non ti porterebbe troppo lontano. Salute: in mood creativo. Il consiglio del giorno: quando dici qualcosa di importante, non abbassare mai gli occhi e sorreggi lo sguardo di chi ti fronteggia. Aiuterà ad esprimere i tuoi concetti con forza.

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I messaggi devono arrivare forti e chiari e se devi metterti una tutina rosa attillata con scaldamuscoli in tinta per far andare la gente a votare, come Jane Fonda, non sei certo quello che si tira indietro. Mercurio dona forza e profondità a quello che senti ma la Luna, dispettosa, potrebbe farti caricare anche con troppa determinazione le tue parole. Buona la Venere che approfondisce i rapporti interessanti.

Amore: ti lasci andare a profonde dialettiche. Lavoro: continua nel tuo percorso carrieristico a testa alta. Salute: giornata nervosa. Il consiglio del giorno: preserva le energie per ciò che ti interessa davvero e rimanda a domani quello che puoi dilazionare.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Zaino in spalla e tanta voglia di partire all’avventura da solo (colpa di Venere quadrata che ti fa desiderare un po’ di solitudine). Ora che hai la lista dei 500 luoghi più belli al mondo (secondo Lonely Planet) non vedi l’ora di dar sfogo a tutte le energie che ti regalano Marte e Luna e di andare alla scoperta del mondo! Come dici? Dovresti andare in ufficio? Tranquillo! Giove ti firma la giustifica!

Amore: non è il periodo buono per qualcosa di troppo impegnato. Lavoro: hai bisogno di esprimere il tuo potenziale. Salute: energico e saltellante. Il consiglio del giorno: non dare troppo peso alle critiche di chi non capisce le tue motivazioni: tira dritto verso i tuoi obiettivi!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hanno battuto all’asta lo scheletro di un dinosauro per 27 milioni di dollari e, considerata la posizione di Giove, sono quasi certa che tu ti sia portato avanti con l’arredamento della tua prossima magione nelle campagne scozzesi, non è vero? Il pianeta della grande fortuna sta lavorando sodo per aiutarti nei tuoi progetti, assieme a Mercurio. Chissà che questa Venere non ti porti finalmente a qualche novità più tenera e a qualche dolce bacio con qualcuno che ti piace molto…

Amore: movimenti interessanti. Lavoro: impegno ripagato! Salute: Marte è ancora un po’ troppo pesante e non lascia troppe energie. Il consiglio del giorno: è un buon momento per gettare le basi dei tuoi progetti futuri. Non lasciarti andare.

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio quadrato, Urano storto e Luna opposta ti fanno faticare come nemmeno Barbara D’Urso in studio per tenere a bada tutti gli opinionisti e sventare i falsi scoop! Per fortuna Marte e Venere ti danno manforte anche, e soprattutto, per fronteggiare con coraggio qualche vecchia magagna ancora irrisolta. Interessante anche Giove che getta basi interessanti per sviluppi futuri.

Amore: cerca di essere tu il corteggiato questa volta. Lavoro: confuso come un Ravensburger scomposto da 3000 pezzi. Salute: non è proprio la “giornata dell’anno” in fatto di energie. Il consiglio del giorno: rallenta e cerca di prendere una “maiunagioia” per volta. Separate si affrontano meglio.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Felici, inscenate un balletto lontani dagli occhi di tutti ogni volta che vi capita qualcosa di fortunato (anche se poi venite ripresi dalle telecamere di sicurezza come la ragazza americana appena assunta da un ristorante!). Mercurio vi aiuta a prendere le decisioni giuste mentre la Luna vi regala qualche energia gratis per affrontare il lunedì. Non rimaneteci male se Venere è ancora un po’ sulle sue e vi potrebbe costringere ad aspettare ancora un po’ per quell’invito a cena!

Amore: non aspettatevi troppo. Lavoro: risolvete enigmi che nemmeno Dan Brown sarebbe capace di concepire. Salute: pronti a scattare! Il consiglio del giorno: fate scorta di tutto quello che vi piace al supermercato e datevi ad una serata con film e cioccolatini!

Voto 7 e mezzo