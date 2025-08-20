Attualità
Livorno, paura ai Bagni Fiume: bambino di 4 anni rischia di soffocare mangiando una mela

Un bambino di quattro anni ai Bagni Fiume di Livorno ha rischiato di soffocare ingerendo una mela. Grazie alla prontezza del personale, dei genitori e di un medico presente, le manovre di disostruzione e l’intervento del 118 hanno evitato il peggio: il piccolo è stato dimesso poche ore dopo.
A cura di Biagio Chiariello
Momenti di autentico terrore si sono vissuti recentemente ai Bagni Fiume di viale Italia a Livorno, quando un bambino di quattro anni ha rischiato di soffocare per aver ingerito una mela. La giornata, iniziata come una tranquilla e calda uscita al mare con i genitori, si è trasformata in un’emergenza improvvisa: il piccolo ha cominciato a respirare con difficoltà e, nonostante i primi tentativi di soccorso, si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La rapidità e la professionalità del personale del bagno, insieme alla calma dei genitori e alla prontezza di un medico abbonato allo stabilimento, hanno fatto la differenza, impedendo che la situazione degenerasse. "In momenti come questi la calma è fondamentale – spiega Armando Neri, socio dell’attività, al Tirreno –. Cerchiamo sempre di fornire il miglior primo soccorso possibile, anche se gestire certe emergenze non è mai semplice. In presenza di tante persone, come in quel giorno, chi vuole aiutare rischia a volte di diventare un ostacolo: solo chi è realmente in grado di intervenire deve avvicinarsi"

L’allarme è scattato rapidamente grazie all’interfono dei Bagni Fiume. "Abbiamo diversi abbonati medici – prosegue Neri – e, soprattutto in giornate affollate, è probabile che qualcuno sia presente. Ogni volta che c’è bisogno, questi professionisti si rendono disponibili, e va riconosciuto quanto il loro aiuto sia prezioso, anche mentre sono in vacanza". Il bambino, dopo aver espulso la mela, continuava comunque a manifestare difficoltà respiratorie. Il medico intervenuto ha quindi chiamato il 112: un’ambulanza del 118 ha trasportato il piccolo e uno dei genitori al pronto soccorso, dove è stato visitato e dimesso dopo poche ore. Le sue condizioni sono tornate rapidamente alla normalità, tra sollievo dei familiari e dei presenti.

Attualità
