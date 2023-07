Lite al distributore di benzina finisce in tragedia: travolge due persone e scappa, morto 27enne La tragedia oggi a Reggio Calabria. Uno dei contendenti è salito sul proprio mezzo e ha travolto in pieno i rivali, uccidendone uno e ferendo l’altro prima di darsi alla fuga.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Una lite nell'area di servizio di un distributore di carburanti si è trasformata in tragedia oggi a Reggio Calabria. Uno dei contendenti infatti è salito sul proprio mezzo e ha travolto in pieno i rivali, uccidendone uno e ferendo l'altro prima di darsi alla fuga. La terribile sequenza poco dopo l'alba di oggi, giovedì 20 luglio, lungo la strada Statale 106 jonica in località Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria.

La vittima travolta dal mezzo e uccisa è il 27enne Moussine El Rhannaoui, residente nel Reggino così come l'uomo rimasto ferito nell'impatto, un suo amico che lo accompagnava. Per El Rhannaoui purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi del 118 giunti sul posto dopo una chiamata di emergenza. I sanitari lo hanno trasportato in ospedale con codice di massima urgenza ma purtroppo ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano e l'uomo è stato dichiarato morto poco dopo a causa delle lesioni interne gravissime.

Soccorso e portato in ospedale anche l'amico, originario di Melito di Porto Salvo, che era con lui al momento dei fatti e che ha riporto diversi traumi nell'impatto. Ora è ricoverato in gravi condizioni a Reggio Calabria. L'uomo presto sarà ascoltato dalla polizia che è intervenuta sul posto e sta indagando sui fatti.

Secondo una prima ricostruzione delgi eventi, a investire volontariamente i due giovani è stato un 42enne del posto dopo una lite per futili motivi nell'area di servizio. L'uomo, già individuato dagli agenti della squadra mobile, è un reggino di 42 anni già noto alle forze dell'ordine, scappato dopo l'omicidio. Gli inquirenti, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno analizzato anche i sistemi di videosorveglianza della stazione di servizio per ricostruire nei dettagli la brutta storia. Da una prima visione, sarebbe emerso che alla base della lite ci sarebbe lo stato di ebbrezza alcolica di alcune delle persone coinvolte.