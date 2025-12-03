“Lista stupri” nel bagno di un liceo scientifico, nuovo caso a Lucca: indaga la Polizia

La scritta trovata nei bagni del liceo a Lucca.

Una nuova "lista stupri", dopo quella trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, è stata scoperta nella mattinata di oggi, mercoledì 3 dicembre, nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri di Lucca.

Nella lista si leggono i nomi di due studentesse scritti con un pennarello nero. Subito dopo essere venuta a conoscenza dell'accaduto, la preside ha fatto ripulire il muro del bagno e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sono in corso le indagini della Questura di Lucca, la Polizia sta cercando di identificare gli autori del gesto che sembra configurarsi come un tentativo di emulare l'episodio analogo avvenuto nei giorni scorsi nella scuola della capitale.

Il liceo Vallisneri e le autorità hanno espresso forte preoccupazione per la gravità dell'accaduto, sottolineando l'importanza di tutelare gli studenti e prevenire atti di violenza o intimidazione. Le autorità hanno inoltre invitato chiunque abbia informazioni utili a collaborare.

"Abbiamo appreso dell'episodio nel pomeriggio – ha spiegato a Repubblica Antonio Mercuri, segretario Flc Cgil Lucca – condanniamo il gesto avvenuto in una scuola grande e strutturata che non ha mai avuto problemi".

"Lavorano molto sulla accoglienza, con il progetto "liberamente" e sui temi trasversali, per questo siamo rimasti spiazzati. – aggiunge – Le nostre Rsu sono rimaste interdette, la lista è stata subito rimossa e la parete è stata imbiancata. Un episodio da non sottovalutare. Cercheremo di informarci con la dirigente offrendo il nostro supporto".

L'episodio accaduto pochi giorni fa a Roma ha riacceso il dibattito sulla necessità di interventi formativi più incisivi sul tema della parità di genere e dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Sulla lista del Giulio Cesare proseguono le indagini, l'ipotesi di reato al momento è quella dell'istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale. La Polizia ha inviato una prima informativa alla Procura di Roma che sta cercando di fare piena luce sulla vicenda.