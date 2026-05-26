Elezioni comunali, il “caso Vigevano” e l’exploit di Futuro Nazionale: la lista di Vannacci vola al 14%

Le elezioni comunali a Vigevano segnano il successo della lista di Roberto Vannacci, che con Furio Suvilla conquista il 14% dei voti inserendosi nella crisi della Lega. Mentre il centrosinistra va al ballottaggio con Forza Italia, l’ex generale accelera sulla strutturazione del partito in Lombardia e lancia la sfida al governo in vista delle politiche.

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Se le elezioni comunali del 2026 hanno regalato al centrodestra di governo ampie praterie di esultanza a Venezia e Reggio Calabria, c'è un laboratorio politico in Lombardia che rischia di agitare i sonni dei leader della maggioranza. Nella storica roccaforte leghista di Vigevano, l'ex capitale delle calzature, le urne amministrative hanno emesso un verdetto clamoroso: il "Fattore Vannacci" non è più solo una proiezione virtuale dei sondaggi, ma una realtà capace di scardinare gli equilibri territoriali. Qui, la lista Futuro Nazionale (rappresentata localmente dal simbolo "Vigevano Futura") ha infatti letteralmente sbancato, portando il candidato sindaco Furio Suvilla (un fuoriuscito dal Carroccio) a sfiorare il 14% dei consensi. Un exploit balistico se si pensa che sei anni fa lo stesso Suvilla si era fermato a un modesto 6%. Forte dell'appoggio esplicito dell'eurodeputato Roberto Vannacci, venuto di persona a tirare la volata con un infuocato comizio incentrato su sicurezza e identità, il neonato movimento ha drenato voti proprio dal bacino della Lega, che in città governava ininterrottamente da ben venticinquattro anni.

La spaccatura del centrodestra a Vigevano e il ko della Lega

Il successo vannacciano si è infilato chirurgicamente nelle profonde lacerazioni del centrodestra locale. La coalizione si è presentata al voto divisa: da un lato Forza Italia ha sostenuto il civico Paolo Previde Massara, dall'altro Fratelli d'Italia e Lega hanno puntato su Riccardo Ghia. Il responso delle urne è stato spietato per questi ultimi, rimasti clamorosamente esclusi dal secondo turno, con la Lega costretta a registrare una vera e propria emorragia di voti a favore di Suvilla. Al ballottaggio andrà quindi una sfida inedita. In vantaggio, sopra la soglia del 30-34%, c'è Rossella Buratti, alla guida di un "campo extralarge" di centrosinistra che è riuscito a compattarsi e a sfruttare le macerie della destra. A contenderle la poltrona di sindaco ci sarà Previde Massara per Forza Italia, il quale ha già escluso apparentamenti ufficiali per il secondo turno. Resta il dato politico macroscopico rivendicato dallo stesso Suvilla nella notte dello spoglio: "Abbiamo superato la Lega in una delle sue roccaforti storiche. Vigevano è l'apripista per le prossime elezioni politiche, questi sono i veri sondaggi".

La strategia nazionale del partito di Vannacci

La strategia di penetrazione di Vannacci, basata su toni polarizzanti e sullo sdoganamento di posizioni della destra radicale, sta rapidamente passando dalla fase di propaganda a quella della strutturazione del partito. Vigevano sembra infatti la punta dell'iceberg di un piano ben ben più ampio che mira a imbarcare i delusi della maggioranza di governo. Proprio in queste ore viene ufficializzata la nascita di una componente di Futuro Nazionale all'interno del Consiglio Regionale della Lombardia. Hanno già formalizzato l'adesione consiglieri di peso come Luca Ferrazzi (ex Terzo Polo) e Pietro Macconi (in uscita da Fratelli d'Italia). Parallelamente, la macchina organizzativa accelera nelle altre regioni: a spoglio ancora in corso è stata inaugurata la prima sede ufficiale a Verona, alla presenza dell'ex leghista Francesca Martini, mentre per il 4 giugno è previsto il debutto romano al fianco di Francesco Biava, figura storica della destra sociale già braccio destro di Gianni Alemanno.

Le richieste di Vannacci alla maggioranza

Forte di questi dati reali, l'ex generale ha immediatamente alzato la posta in gioco nei confronti degli alleati-rivali di Roma, dettando le sue "linee rosse" in vista delle prossime elezioni politiche. Da Verona, Vannacci ha liquidato con freddezza le perplessità espresse da Marina Berlusconi sul suo profilo ideale e culturale ("Non mi risulta faccia politica, non vedo perché risponderle"), e ha lanciato una stoccata a Matteo Salvini sulle ipotesi di voto anticipato, evocando con una provocazione storica la risolutezza del "console-dittatore" romano nei momenti di crisi. Non solo, di fronte alle storiche prudenze di Fratelli d'Italia sul posizionamento internazionale di Futuro Nazionale, Vannacci ha poi liquidato la questione riesumando un secco e nostalgico "Me ne frego". La sensazione diffusa tra gli osservatori è che il voto di Vigevano abbia ufficialmente aperto una faglia nel centrodestra: da oggi, chi vorrà governare con la coalizione a livello nazionale dovrà fare i conti con le geometrie variabili e le ambizioni di Futuro Nazionale.