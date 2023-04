L’autostrada è paralizzata, tira fuori un prosciutto e lo offre agli automobilisti bloccati nel traffico È accaduto venerdì scorso, quando un camion si è ribaltato sulla Milano-Bologna e si sono formati chilometri di coda. Saverio Santarelli, giovane chef appena diplomatosi all’Alma, ha trovato la soluzione più gustosa per ingannare il tempo.

A cura di Biagio Chiariello

A chiunque sarà capitato di rimanere bloccato in autostrada a causa di svariati chilometri di coda. Ebbene, ad alcuni automobilisti che venerdì 21 si sono ritrovati fermi nel tratto autostradale tra Bologna e Reggio Emilia non è andata tutto sommato così male.

Saverio Santarelli, giovane chef di Foligno appena diplomatosi all'Alma (la scuola internazionale di cucina italiana fondata da Gualtiero Marchesi), è infatti sceso dalla sua auto, ha tirato fuor un prosciutto e, appoggiandosi alla barriera Jersey, si è messo a tagliarlo a mano per offrirlo a chi come lui stava affrontando quella sosta forzata.

Qualcuno l'ha immortalato nella sua ‘operazione' e i video sono finiti sui social, TikTok in primis. Non solo prosciutto comunque, qualche altro automobilista, forse ispirato dal gesto del ragazzo, ha tirato fuori una bottiglia di vino rosso e ha cominciato a distribuire bicchieri di carta di vino, in modo da accompagnare l'affettato.

A quanto pare la coda è stata causata da un camion che trasportava dei blocchi di marmo e che si è ribaltato, riempiendo la carreggiata del suo carico, e facendo formare diversi chilometri di coda.

Santarelli ha poi spiegato che stava tornando da Parma dove aveva appena sostenuto un esame. Per l’occasione si era portato dietro alcuni prodotti della sua regione, l'Umbria, per promuoverli proprio durante la prova.

"L'esame che avevo appena sostenuto a Parma prevedeva tre fasi: esposizione della tesi, realizzazione di tre piatti e una prova scritta – ha raccontato Santarelli -. Viaggiavo con un prosciutto proprio perché volevo promuovere i prodotti tipici del mio territorio all'esame. Per ammazzare la noia ho deciso di affettare ciò che era rimasto e condividerlo con chi si trovava nella mia stessa situazione".