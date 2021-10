La vittoria di Giusy, disabile in carrozzina è Miss Integrazione: “Tutti meritiamo la passerella” Giusy Scirè è una donna disabile in carrozzina, siciliana di Militello, nel catanese. Abbatte i pregiudizi e lancia un forte messaggio di uguaglianza. Ottiene la fascia di Miss Integrazione Italia 2021. “Tutte abbiamo il diritto di andare in passerella, anche se siamo meno belle ma donne forti”

A cura di Francesco Bunetto

È la storia di chi, con sofferenze, discriminazioni e cattiverie, riesce a vincere battaglie per l'uguaglianza. Giusy è la dimostrazione. Disabile in carrozzina a causa della poliomielite, una malattia che porta la perdita dell'uso dei muscoli, vince la fascia Miss Integrazione Italia 2021, svoltasi a Milano. "Tutti abbiamo il diritto di sfilare".

Giusy e le tante battaglie vinte: "Abbattere le barriere mentali e guardare la bellezza dell'anima"

Giusy dimostra di essere una donna forte e una grande lottatrice per i diritti dei disabili. Ha un cuore grande perché immersa nel sociale e aiuta le persone che hanno diverse difficoltà. Vince la fascia Miss Integrazione Italia 2021 come messaggio di speranza e contro i pregiudizi. "Ho incontrato la presidente Alessandro Moreno che ha visto una donna forte in me – ha raccontato Giusy Scirè – ha visto che avrei potuto fare un percorso di integrazione in Ecuador dove ci sono molte persone che soffrono e non hanno la possibilità come quelle che abbiamo in Italia. Essere sulle passerelle – continua – significa avere una forte autostima perché se io non mi amo non posso mai pretendere che gli altri mi possano amare guardiamo la bellezza, quella che abbiamo dentro, quella che noi possiamo esporre verso gli altri. Quelle che dobbiamo abbattere – dice Giusy – sono le barriere mentali perché sono le più paurose. Ancora oggi sento delle mamme che hanno problemi di esporre la problematica dei propri figli per la paura di essere giudicati dalle persone e dalla gente che ci sta attorno. Il fatto di essere integrata è un lungo percorso con cui bisogna lavorarci tanto, avere alle spalle dei buoni genitori che ci amano e non ci fanno avere quella cosa di non essere amati dagli altri.

Oggi Giusy è felice perché è integrata

Donna forte, madre di una figlia, offre alla società messaggi di incoraggiamento soprattutto ai genitori che hanno paura della disabilità dei figli. "Quando ho avuto la poliomielite a due anni e sette mesi – racconta Giusy – ci sono state sempre delle difficoltà di integrazione con qualcuno ma mia mamma è stata sempre la persona che ha cercato di non tenermi a casa e non farmi pesare questa mia disabilità. È la cultura – dice Giusy – che viene a mancare, magari ancora c'è questo tabù come se la disabilità è contagiosa ma no, non è contagiosa. Noi sappiamo essere gioiosi, vivaci e felici – aggiunge – io mi sento una donna felice perché sono qui dopo aver attraversato momenti brutti della mia vita, ho sofferto molto e adesso voglio dimostrare alle persone che bisogna andare avanti anche con mille difficoltà. Mai abbassare la guardia, essere positivi con sé stessi, volersi bene e volere bene anche gli altri. Sono una donna felice per essere integrata oltre che come disabile, come donna grazie al percorso della mia vita che ho dovuto fare. Conclude Giusy – "Se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque con o senza sedia a rotelle, con disabilità grave o meno, mai arrendersi e continuare a lottare perché la vita è meravigliosa".