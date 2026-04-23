“Sei una me**a, vedi di che colore sei?”, insulti razzisti a una passeggera a Rovereto: rimosso autista di bus

Un autista di un autobus della linea urbana di Rovereto, in Trentino, ha insultato con frasi razziste una passeggera. La scena è stata ripresa in un video diffuso online. L’uomo è stato sospeso dal servizio, rischia sanzioni disciplinari e il licenziamento.

Un frame del video ripreso a bordo dell’autobus.

"Sei una me**a, vedi di che colore sei? Vattene a fan**lo". Insulti razzisti e non, ripetuti più volte, rivolti con tono aggressivo dall'autista di un bus a una passeggera che si trovava a bordo della linea urbana di Rovereto, in Trentino. L'uomo ora è stato rimosso dall'incarico e rischia sanzioni disciplinari.

Non è da escludere anche il licenziamento da parte della Trentino Trasporti per aver insultato la donna. La scena è stata ripresa da uno dei passeggeri con lo smartphone e il video è stato successivamente pubblicato online.

Nelle immagini si sente il conducente del mezzo gridare contro la signora e rivolgerle parole ingiuriose, mentre lei tenta inutilmente di difendersi. Lui la definisce "una me**a", facendo riferimento al colore della pelle, e le ripete: "Vattene a fan**lo".

Stando a una prima ricostruzione fornita dal quotidiano online Il Dolomiti, la donna avrebbe accompagnato sull’autobus un’anziana e, dopo aver aiutato quest’ultima a sedersi, sarebbe tornata indietro per mostrare il proprio biglietto al conducente.

Non è chiaro cosa abbiamo scatenato la discussione, ma il filmato è arrivato all'attenzione ai vertici aziendali che hanno deciso subito di prendere provvedimenti.

"La nostra posizione su questi comportamenti è di intransigenza assoluta. Trentino Trasporti assumerà i provvedimenti più forti possibili", ha detto al quotidiano il presidente Diego Salvatore.

"Al di là di come è iniziata (la discussione, ndr), che non si vede nel video, un autista non può permettersi di avere un atteggiamento di questo genere. Non può averlo con chiunque. Qui la situazione è ancora più grave viste le affermazioni razziste fatte", ha aggiunto ancora Salvatore.

E il presidente conclude: "Abbiamo sempre condannato in maniera ferma ogni discriminazione basata su orientamento politico, religioso o sessuale".