Incidenti, traffico e code: disagi sulle autostrade italiane, la situazione aggiornata da Nord a Sud

Dopo l’esplosione di un’autocisterna di Gpl sull’A1 tra Capua e Caianello, la circolazione è stata riaperta in direzione Napoli. Restano però disagi, con 6 km di coda verso Bologna tra Fidenza e il bivio A15.

Sulla A1 Milano-Napoli, la circolazione sta lentamente tornando alla normalità dopo l’incidente avvenuto ieri, 23 dicembre, nel tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione Napoli. Intorno al km 709, un autoarticolato adibito al trasporto automobili ha tamponato un’autocisterna carica di Gpl, provocando un violento incendio e, poco dopo, l’esplosione del mezzo. Fortunatamente, non si registrano feriti: i conducenti dei veicoli coinvolti si erano già allontanati e i Vigili del Fuoco avevano evacuato precauzionalmente gli autogrill vicini, uno dei quali è stato danneggiato dall’onda d’urto. L’esplosione ha lasciato crateri sulla carreggiata e causato seri danni alle barriere di sicurezza e alla zona circostante.

Una task force di Autostrade per l’Italia, composta da circa 50 operatori e 25 mezzi d’opera, ha lavorato per tutta la notte per ripristinare la piena funzionalità del tratto. Sono stati rimossi e riasfaltati 450 metri quadrati di pavimentazione, sostituiti 40 metri di barriere laterali e posati 120 metri di barriere New Jersey. Poco dopo le 5 di questa mattina, le tre corsie in direzione Napoli sono state riaperte completamente. Rimangono tuttavia chiuse, in via precauzionale, le aree di servizio Teano Ovest e Teano Est e la corsia di emergenza nel tratto interessato.

Non solo Napoli: la giornata sulla A1 si è aperta con un altro incidente, questa volta tra Magliano Sabina e Orte, in direzione Firenze, poco prima delle 7. Coinvolti un’automobile e un mezzo pesante, quest’ultimo andato a fuoco, con blocco temporaneo della circolazione e due chilometri di coda. L’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118 ha risolto rapidamente la situazione, permettendo la riapertura del tratto poco dopo le 8.

Ancora code e rallentamenti in alcune zone dell'A1

Nonostante il ripristino del tratto di Capua-Caianello, persistono disagi in alcune zone della A1 verso Bologna. Tra Fidenza e il bivio per la A15 Parma-La Spezia si registrano 6 km di coda per interventi di ripristino dei danni provocati da precedenti incidenti. Il traffico defluisce su due corsie e Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia verso Bologna di uscire a Fidenza e rientrare a Parma percorrendo la viabilità ordinaria. Per i percorsi più lunghi, è suggerito il transito alternativo tramite A4 Milano-Brescia e A22 Brennero-Modena.

In sintesi, la situazione sulle autostrade italiane resta complessa, con rallentamenti e code localizzate. Gli interventi straordinari hanno permesso di riaprire rapidamente i tratti più critici, ma la prudenza resta d’obbligo, soprattutto nei pressi dei cantieri e dei punti ancora in fase di verifica.

La cronologia delle riaperture di Autostrade

Nel dettaglio, le principali tappe delle operazioni di gestione e ripristino: