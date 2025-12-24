Camion prende fuoco dopo scontro con un’auto sull’autostrada A1: traffico bloccato per un’ora

Incidente tra auto e mezzo pesante sull’A1 tra Orte e Magliano Sabina: camion in fiamme, tratto chiuso per oltre un’ora e code verso Firenze.

Immagine di repertorio

Vigilia di Natale difficile sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un grave incidente si è verificato poco prima delle 7, nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, in direzione Firenze. Coinvolti un automobile e un mezzo pesante, che, a seguito dell’impatto, ha preso fuoco, bloccando la circolazione per più di un'ora e causando oltre 2 chilometri di code. Fortunatamente non si registrano feriti.

Scontro auto-camion tra Orte e Magliano Sabina

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, il tratto autostradale interessato, intorno al chilometro 500, è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme che divampano dall'abitacolo del camion. Anche il personale sanitario del 118 è entrato in azione per assistere le persone coinvolte.

Le pattuglie della Polizia Stradale, con il supporto dei mezzi meccanici, e il personale della V Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia hanno delimitato l'area è bloccato la circolazione. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tratto riaperto intorno alle 8

All’interno del tratto chiuso la circolazione si è completamente bloccata e si sono creati due chilometri di coda in direzione Firenze. Grazie al lavoro dei mezzi e degli addetti, la situazione si è risolta in poco tempo. A partire dalle 8 circa Autostrade per l'Italia ha comunicato la riapertura del tratto e il traffico è tornato a scorrere.