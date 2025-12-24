Autobotte esplosa sulla A1, autostrada tra Capua e Caianello riaperta su tre corsie

Sono state completamente ripristinate, poco dopo le 5 di stamattina, le tre corsie di transito nel tratto compreso tra Capua e Caianello dell'autostrada A1 (direzione Napoli) danneggiate nel pomeriggio di ieri, 23 dicembre, dall'esplosione di una autocisterna che trasportava Gpl. Il tratto era stato parzialmente riaperto già dalla tarda serata, i lavori sono andati avanti per tutta la notte; il tratto nella direzione opposta (verso Roma) era stato già riaperto ieri sera.

L'incidente sull'autostrada A1 a Teano

L'incidente risale alle 17 circa, è avvenuto all'altezza del chilometro 709. L'autobotte è stata tamponata mentre proseguiva in direzione Napoli da un autoarticolato adibito al trasporto automobili; a seguito dell'urto si è sprigionato un incendio e, mentre era in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco, il veicolo è esploso. Non risultano feriti: i conducenti dei due veicoli si erano già allontanati e, a scopo cautelativo, i pompieri avevano evacuato i due autogrill che si trovano nelle vicinanze, uno dei quali è rimasto danneggiato dall'onda d'urto. L'esplosione ha causato dei crateri nel manto stradale. In conseguenza dell'incidente si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.

Riaperta completamente l'autostrada verso Napoli

L'esplosione della cisterna ha danneggiato la carreggiata, le barriere di sicurezza e la zona circostante. Dalla serata di ieri una task force di Autostrade per l'Italia si è occupata dei lavori di ripristino; sono arrivate sul tratto 50 maestranze e 25 mezzi d'opera per riattivare la circolazione nel minor tempo possibile, sono stati rimossi e riasfaltati 450 metri quadrati di pavimentazione, sostituiti 40 metri di barriere laterali e posati 120 metri di newjersey. Al momento, in via precauzionale, sono ancora chiuse le due aree di servizi che si trovano nelle vicinanze del luogo dello scoppio (Teano Ovest e Teano Est) e la corsia di emergenza.