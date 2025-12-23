napoli
Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma

Un’autobotte è esplosa in autostrada all’altezza di Teano Ovest, all’ingresso dell’autogrill; il boato sentito nettamente nei comuni vicini. Dinamica in accertamento.
A cura di Nico Falco
Una autobotte è esplosa intorno alle 18 di oggi, 23 dicembre, sull'autostrada A1, nei pressi dell'autogrill in zona Teano Ovest, in provincia di Caserta. Il boato è stato nettamente avvertito in molti dei comuni limitrofi, come Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, sono in corso indagini; l'autostrada è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni, verso Roma e Verso Napoli.

Si sarebbe trattato di un incidente, la dinamica è in fase di accertamento. Il mezzo pesante avrebbe preso fuoco mentre entrava nell'area di sosta, poco prima del casello di Caianello, e in pochi minuti sarebbe esploso. Al momento non è chiaro se ci siano feriti, i dipendenti dell'autogrill si sarebbero allontanati prima dell'esplosione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che si stanno occupando del primo intervento; seguiranno verifiche anche sugli edifici vicini, colpiti dall'onda d'urto causata dall'esplosione.

Caserta
Cronaca
napoli
