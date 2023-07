La foto dei vigili del fuoco di Carlentini è diventata il simbolo della lotta agli incendi in Sicilia È diventata il simbolo della lotta agli incendi in Sicilia la foto dei vigili del fuoco di Carlentini, in provincia di Siracusa, stremati dopo aver spento le fiamme. Anche il sindaco Giuseppe Stefio ha partecipato ale operazioni ma è rimasto intossicato e ha dovuto ricorrere alle cure del 118.

A cura di Ida Artiaco

Foto di SiciliaNews.

Sfiniti a terra dopo due giorni di intenso lavoro. Sta facendo il giro dei social media l'immagine dei vigili del fuoco di Carlentini, in provincia di Siracusa, che è diventata il simbolo della lotta agli incendi che sono divampati in tutta la Sicilia dallo scorso lunedì sera.

I pompieri immortalati si trovano su un marciapiede, uno di loro è quasi sdraiato, mentre gli altri sono seduti e poggiati a un muro, e sono visibilmente esausti. Hanno dovuto lavorare sodo per portare la situazione sotto controllo dopo i roghi dei giorni scorsi, le cui cause sono ancora ignote ma di certo le alte temperature hanno contribuito a peggiorare la situazione.

Come a Palermo, anche qui decine di persone sono state evacuate, dopo che le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni. Il sindaco, Giuseppe Stefio, che ha partecipato alle operazioni di spegnimento degli incendi, è rimasto intossicato e ha dovuto ricorrere alle cure del 118. Una situazione difficile, tanto che a dare supporto all’amministrazione locale è arrivato anche il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro insieme ai volontari della protezione civile di Lentini.

Secondo il report elaborato dal corpo forestale della Regione, i roghi in tutta la Sicilia sono stati ben 338. Attualmente, la superficie boscata incendiata è di 693 ettari, quella non boscata di 3mila ettari. Il che ha richiesto un massiccio intervento di personale, con 4.585 uomini e donne tra personale in divisa e lavoratori forestali impiegati nello spegnimento dei roghi. La situazione più difficile si è registrata a Palermo, ma anche la provincia di Siracusa ha sofferto. Un incendio ha interessato anche interessando una zona boschiva della riserva naturale di Pantalica.

Tensione c'era stata ieri anche a Melilli, il centro industriale che sovrasta il Petrolchimico di Siracusa, dove si sono creati numerosi focolai che hanno costretto il sindaco a disporre l’evacuazione di circa mille persone e a firmare in serata un’ordinanza per di fatto chiudere l’area commerciale di contrada Spalla. Nel pomeriggio, era stato evacuato l’Acquapark che ha poi riaperto.