La classifica delle migliori acque lisce ed effervescenti: ecco quali sono secondo il Gambero Rosso La nota casa editrice italiana specializzata in enogastronomia Gambero Rosso ha stilato due classifiche per le migliori acque minerali nostrane: una per le lisce e l’altra per le effervescenti. A sceglierle, secondo i criteri di leggerezza, complessità, pulizia, armonia e piacevolezza, è stato un gruppo di esperti.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Il Gambero Rosso, nota casa editrice italiana specializzata in enogastronomia, ha recentemente pubblicato sul proprio sito due classifiche delle migliori acque minerali nostrane, una per le naturali, quelle comunemente come conosciute come "lisce", e una per le effervescenti naturali, leggermente frizzanti.

I criteri e le modalità di selezione sono stati specificati dalla stessa casa editrice. "Per la nostra classifica delle acque minerali ci siamo orientati su quelle non addizionate di gas, le lisce e le effervescenti naturali. Sono state acquistate nella grande distribuzione e sono state degustate alla cieca da un panel di esperti assaggiatori, tra i quali due water taster", si legge sul sito del Gambero Rosso.

A partecipare alla degustazione sono stati: Maria Gabriella Ciofetta, assaggiatrice di olio; Sandro Masci, chef e water taster; Monica Meschini, chocolate, cacao, tea e water taster; Mara Nocilla, giornalista del Gambero Rosso, ed Elvan Uysal, giornalista enogastronomica.

"Gli esiti del blind test sono sintetizzati in uno schema, nel quale sono state riportate le valutazioni, espresse in “gocce”, dei seguenti aspetti: leggerezza, complessità, pulizia, armonia, piacevolezza. In fondo, il voto complessivo in centesimi. Le acque minerali in lizza sono tutte italiane; di ciascun prodotto abbiamo riportato il giudizio, sia positivo sia negativo". Ecco le prime 10 posizioni delle due classifiche.

La classifica delle 10 migliori acque lisce

A dominare la classifica delle lisce, secondo il Gambero Rosso, c'è l'acqua San Bernardo, premiata con 91 punti. In ogni categoria ha ricevuto il massimo del punteggio, cinque gocce, tranne che per la voce "complessità" dove ha ricevuto quattro gocce. Al secondo posto segue la Lauretana con 90 punti, con punteggio pieno in 4 categorie su 5, con solo due gocce per la "complessità".

Il terzo posto lo conquista invece la Frasassi, 85 punti. Dal quarto al decimo posto seguono la Consilia-Fonte Viva Cerreto di Spoleto (82 punti), Fabia e Fonte Ilaria (80 punti), Carrefour Classic-Monviso (77), Sant'Anna-Bio Bottle, Ulmeta-Esselunga (75) e Misia-Selex (73).

Quali sono le 10 migliori effervescenti naturali

Guardando invece alla classifica delle acque effervescenti naturali, secondo il Gambero Rosso, le migliori con il punteggio di 78 sono l'acqua Claudia, con 3 gocce per complessità, piacevolezza, pulizia e armonia, 2 per leggerezza, e l'Egeria, con 4 gocce per pulizia e armonia, 3 per piacevolezza e 2 per leggerezza e complessità.

Segue l'acqua di Nepi con 70 punti (2 gocce in leggerezza e complessità, 3 in piacevolezza e pulizia, 4 in armonia). Dal quarto al decimo posto si piazzano l'acqua Ferrarelle (68 punti), la Sangemini (63 punti), la Lete, l'Uliveto (62), la Santagata (61), l'acqua Grazia (57) e la Coop-Sorgente Monte Cimone (50).