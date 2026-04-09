Quali sono le migliori bottiglie di vino bianco: la classifica secondo Altroconsumo
In un contesto di calo strutturale del consumo di vino nel nostro Paese, l’Italia continua ad essere uno dei principali mercati a livello mondiale. Un consumo che è cambiato notevolmente nel tempo caratterizzandosi sempre di più verso un uso saltuario piuttosto che quotidiano. Che sia una festa o una cena in famiglia, però, è ancora comune scegliere una buona bottiglia di vino da consumare insieme. Non tutti però sono esperti e districarsi tra etichette, vini biologici e annate non è facile. In aiuto arriva Altroconsumo che ha deciso di stilare una classifica delle migliori bottiglie di vino bianco per aiutare i consumatori a scegliere davanti agli scaffali di negozi e supermercati.
Con un test comparativo su 48 vini bianchi, l’associazione dei consumatori ha stilato infatti una lista prendendo in considerazione sia le analisi in laboratorio, per evidenziare l’uso di sostanze come i solfiti, sia gli assaggi con una degustazione per valutarne l’aroma, sia infine il costo per valutarne il rapporto qualità prezzo.
Ed è proprio il prezzo del migliore vino bianco a sorprendere. In testa alla classifica dei migliori vini bianchi di Altroconsumo troviamo infatti il vino Zavalloni Romagna Albana Secco Docg 2024, che è risultato il primo con un punteggio di 86 anche grazie al prezzo particolarmente conveniente, inferiore ai 10 euro, che gli è valso anche il titolo di miglior acquisto.
Il vino vincitore ha un grado alcolico del 14% vol e presenta un contenuto di solfiti molto basso, pari a poco più di un terzo del limite previsto per i bianchi. Il vino ottenuto da uve 100% Albana, uno dei vitigni più antichi dell’Emilia‑Romagna è stato molto apprezzato dagli assaggiatori. Si tratta di una bottiglia Docg, che prevede l’impiego di almeno il 95% di uve Albana e di vinificazione in specifici comuni delle province di Forlì‑Cesena, Ravenna e Bologna.
Al secondo posto il Paternoster falanghina Basilicata Igt vulcanico 2023 che ottiene un ottimo punteggio di 80, mentre al terzo posto a pari punteggio di 72 ci sono il “Quartomoro Vernaccia Isola dei Nuraghi Igt “Sulle bucce” collezione òrriu 2023 e il vino Tenuta sanatori Offida Docg Passerina 2024.
Nella categoria dei vini bianchi biologici, invece, il primo posto è di Antonelli San Marco Montefalco Grechetto DOC 2024 che si è rivelato un vino con un contenuto di solfiti ben al di sotto dei limiti previsti, pari a circa un terzo del limite stabilito per i bianchi biologici, e all’assaggio è stato ben apprezzato. Il vino, di grado alcolico 13,5 % vol., è ottenuto da uve Grechetto 100%, vitigno coltivato soprattutto in Umbria come prevede a denominazione Montefalco DOC.
Ecco la classifica dei migliori vini bianchi secondo Altroconsumo:
- Zavalloni Romagna Albana Secco Docg 2024 – 86/100
- Paternoster falanghina Basilicata Igt vulcanico 2023 – 80/100
- Quartomoro Vernaccia Isola dei Nuraghi Igt “Sulle bucce” collezione òrriu 2023 – 72/100
- Tenuta sanatori Offida Docg Passerina 2024 – 72/100
- Antonelli San Marco Montefalco Grechetto doc 2024 vino biologico – 70/100
- Velenosi Trebbiano D’Abruzzo Prope 2022 – 70/100
- Zaccagnini passerina d’Abbruzzo doc chronicon 2024 – 70/100
- Principe Pallavicini Lazio bianco Igt aurora 2023 – 69/100
- Sella & Mosca Alghero Torbato doc Terre bianche Cuvée 161 2024 – 68/100
- Kaltern Gewürztraminer Alto Adige doc 2024 – 68/100
- Argiolas Vermentino di Sardegna doc Merì 2024 – 68/100