Quali sono le migliori bottiglie di vino bianco: la classifica secondo Altroconsumo

Il consumo di vino è molto cambiato nel tempo e oggi si va verso un uso più saltuario ma non tutti però sono esperti e districarsi tra etichette, vini biologici e annate non è facile. In aiuto arriva Altroconsumo che ha deciso di stilare una classifica delle migliori bottiglie di vino bianco con un test comparativo su 48 vini diversi.

In un contesto di calo strutturale del consumo di vino nel nostro Paese, l’Italia continua ad essere uno dei principali mercati a livello mondiale. Un consumo che è cambiato notevolmente nel tempo caratterizzandosi sempre di più verso un uso saltuario piuttosto che quotidiano. Che sia una festa o una cena in famiglia, però, è ancora comune scegliere una buona bottiglia di vino da consumare insieme. Non tutti però sono esperti e districarsi tra etichette, vini biologici e annate non è facile. In aiuto arriva Altroconsumo che ha deciso di stilare una classifica delle migliori bottiglie di vino bianco per aiutare i consumatori a scegliere davanti agli scaffali di negozi e supermercati.

Con un test comparativo su 48 vini bianchi, l’associazione dei consumatori ha stilato infatti una lista prendendo in considerazione sia le analisi in laboratorio, per evidenziare l’uso di sostanze come i solfiti, sia gli assaggi con una degustazione per valutarne l’aroma, sia infine il costo per valutarne il rapporto qualità prezzo.

Ed è proprio il prezzo del migliore vino bianco a sorprendere. In testa alla classifica dei migliori vini bianchi di Altroconsumo troviamo infatti il vino Zavalloni Romagna Albana Secco Docg 2024, che è risultato il primo con un punteggio di 86 anche grazie al prezzo particolarmente conveniente, inferiore ai 10 euro, che gli è valso anche il titolo di miglior acquisto.

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Il vino vincitore ha un grado alcolico del 14% vol e presenta un contenuto di solfiti molto basso, pari a poco più di un terzo del limite previsto per i bianchi. Il vino ottenuto da uve 100% Albana, uno dei vitigni più antichi dell’Emilia‑Romagna è stato molto apprezzato dagli assaggiatori. Si tratta di una bottiglia Docg, che prevede l’impiego di almeno il 95% di uve Albana e di vinificazione in specifici comuni delle province di Forlì‑Cesena, Ravenna e Bologna.

Al secondo posto il Paternoster falanghina Basilicata Igt vulcanico 2023 che ottiene un ottimo punteggio di 80, mentre al terzo posto a pari punteggio di 72 ci sono il “Quartomoro Vernaccia Isola dei Nuraghi Igt “Sulle bucce” collezione òrriu 2023 e il vino Tenuta sanatori Offida Docg Passerina 2024.

Nella categoria dei vini bianchi biologici, invece, il primo posto è di Antonelli San Marco Montefalco Grechetto DOC 2024 che si è rivelato un vino con un contenuto di solfiti ben al di sotto dei limiti previsti, pari a circa un terzo del limite stabilito per i bianchi biologici, e all’assaggio è stato ben apprezzato. Il vino, di grado alcolico 13,5 % vol., è ottenuto da uve Grechetto 100%, vitigno coltivato soprattutto in Umbria come prevede a denominazione Montefalco DOC.

Ecco la classifica dei migliori vini bianchi secondo Altroconsumo: