Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 dicembre: Natale con Venere in Capricorno

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 22 al 28 dicembre 2025. Diciamo pure che questa è una delle settimane più calorose dell'anno, anche se non tutti i segni zodiacali apprezzeranno. La certezza è che entriamo in questa nuova settimana coordinati con il ritmo delle stagioni perché è ufficialmente anche la prima settimana dell'inverno dopo il solstizio d'inverno che è stato domenica 21. Nel frattempo, Venere entra proprio il 24 dicembre nel segno del Capricorno e le dichiarazioni d'amore saranno sempre più concrete e condite.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco le previsioni della prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati dal 22 al 28 dicembre.

12. Cancro

Ok, Cancro: no panic! Nonostante questo sia il periodo dell'anno nel quale lo spirito dell'amore familiare è talmente pervasivo che quasi quasi ti sta simpatico pure il cugino di secondo grado che ti fa sempre i conti in tasca e si bulla dei suoi successi, nello specifico per te sarà un momento di fastidio e disappunto. Tutta colpa di Venere e Marte tutti e due a sfavore che ti renderanno insopportabile qualsiasi pranzo in famiglia duri più di 20 minuti scarsi. E dato che sarai anche particolarmente pigro, non ti verrà nemmeno voglia di proporti volontario per andare a buttare la spazzatura e cogliere l'occasione per levarti un po' dalle scatole.

11. Bilancia

Per fortuna hai un sacco di interessi e nella tua testa verranno estratte continuamente idee manco fossero i numeri della tombola di Natale perché, se volessi puntare sulla socialità, questa settimana resteresti effettivamente molto delusa. Venere e Marte a sfavore ti renderanno simpatica e affettuosa come lo sciopero degli aerei nel giorno dei grandi rientri a casa.

10. Gemelli

Mercurio ti rende pigro e soprattutto rende il tuo cervello lento come la digestione dopo la quarta portata del cenone! Probabilmente sarà sbagliato sedersi di fianco a te a pranzi, aperitivi e cene soltanto per godersi la tua rinomata simpatia e fare insieme qualche battutaccia sui parenti antipatici, perché tu quest'anno non ne avrai proprio alcuna voglia. Non che tu sia diventato buono tutto d'un colpo, ma piuttosto silenzioso. Questa settimana anche gli auguri li manderai via WhatsApp, che i confronti ti piacciono poco.

9. Ariete

Diciamo che non te ne frega proprio niente che a Natale siano tutti più buoni, perché tu non avrai alcuna pietà con tutti coloro che a tavola avranno delle idee diverse dalle tue e, quasi quasi, non vedi l'ora che scoppi la scintilla sulle storiche diatribe politiche familiari. Insomma, diciamo che speri proprio di prenderti un bel raffreddore per il giorno di Natale e passarlo da solo, con tartine, champagne e cocktail di vitamine, davanti alla tua serie Netflix preferita.

8. Acquario

La tua attività principale in questa settimana sarà quella di stare sdraiato sul divano, cambiando canale alla televisione: questa storia del rallentare sembra proprio che tu l'abbia presa alla lettera. In compenso, però, sdraiato come un nobile greco al convivio, ci delizierai con discorsi filosofici e profondi che ci faranno ricordare perché resti sempre uno dei nostri parenti preferiti. Se la voglia di sgambettare è ridotta ai minimi, quella di chiacchierare non accenna ad affaticarsi.

7. Leone

Sei arrivato alla vigilia di Natale con il cuore carico di bontà e questo sono sicura che si sarà trasformato in regali e biglietti meravigliosi per le persone che ami, e anche per quelle che non ami ma con le quali ti fa piacere fare una bella figura. Quindi, anche se adesso Venere non è proprio la tua migliore alleata, sono sicura che troverai applausi e complimenti ad accoglierti. Anzi, a dirla tutta, dato che Mercurio continua a renderti brillante e divertente, resterai il re della festa anche se decisamente meno energico e spumeggiante.

6. Pesci

Sei di poche parole in questa settimana, caro Pesciolino, ma direi che la cosa non ci impensierisce più di tanto, soprattutto perché guardandoti negli occhi, li vedremo a forma di cuore e non solo quando saranno indirizzati alla crema al mascarpone che sta colando sulla tua fetta di pandoro. Insomma, lo spirito del Natale l'hai assorbito tutto per bene, anche se per farti sbilanciare con qualche dichiarazione affettuosa dovremo attendere ancora un pochetto. Il tuo cervello ha proprio bisogno di riposo.

5. Vergine

Il miracolo di questa settimana di Natale sarà che tu non avrai proprio nulla da ridire! Terrai per te qualsiasi genere di considerazione che, tra l'altro, arriverà in ritardo rispetto a quanto di solito non avresti fatto. Tutto questo grazie al fatto che Mercurio continua ad essere a sfavore, quindi il tuo cervello sembrerà rallentato come dai fumi dell'alcol anche quando avrai bevuto soltanto il collutorio. In compenso, però, Venere ti rende davvero uno zuccherino e la combinazione è meravigliosa.

4. Sagittario

La settimana di grandi feste, ritrovi, cene e aperitivi, brindisi anche con gli sconosciuti tu te la vivrai completamente carico a mille grazie a Mercurio proprio nel tuo segno zodiacale. Avrai sempre una battuta simpatica, un aneddoto pertinente, un insegnamento da condividere e la tua lingua arriverà stremata a fine giornata mentre il cervello avrà addirittura bisogno di qualche ricarica intermedia, tanto sarà messo sotto pressione.

3. Scorpione

Nonostante il Natale non sia necessariamente uno dei tuoi periodi preferiti, quest'anno potresti stupirci con la voglia che hai di dimostrare calore anche a chi di solito hai accuratamente evitato. In questi giorni l'amore da condividere sarà per te così importante che ci tieni a fare il giro largo dei parenti, pur di assicurarti che tutti stiano proprio bene.

2. Toro

Buono così non ti sentivi davvero da tempo, caro Toro, e hai proprio la sensazione di piacere a tutti, come l'insalata russa di antipasto. Accontenti persino i vegetariani convinti! Il bello è che tutta la tua voglia di fare festa si scatena proprio in questi giorni e non riuscirai a zittirti nemmeno nel ponte tra Natale e capodanno: per te ogni occasione sarà ottima per proporre un brindisi o intavolare un aperitivo.

1. Capricorno

Proprio tu che qualche volta sei stato tacciato di essere il migliore amico del Grinch, quest'anno ti becchi il primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati proprio nella settimana di Natale! Chi l'avrebbe mai detto… Venere e Marte vengono in tuo soccorso e anche Mercurio dalla sua posizione rende le tue parole decisamente più dolci, soffici come la panna montata sulla cioccolata calda. Inutile ricordarti che essere l'organizzatore delle feste non significa certo dover mostrare durezza e tu questa volta ci dimostrerai di averlo capito alla grande.