Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: i segni di terra si risvegliano

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025 dona forza ai segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e dolcezza ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 15 al 21 dicembre 2025: direi che questa settimana inizia subito con delle grandi novità! Marte entra nel segno del Capricorno e non solo renderà più determinati e imponenti i segni di terra, ma potrebbe rendere anche molto meno morbide le discussioni e la ricerca di compromessi. Nel frattempo, ci muoviamo velocemente verso la Luna nuova nel segno del Sagittario che anticipa di sole 24 ore il meraviglioso momento del solstizio d'inverno: la notte più lunga dell'anno che capitola nella luce, proprio come vuole l'eterno equilibrio taoista.

12. Gemelli

Ma direi, caro Gemelli, che oramai ti sei quasi abituato a stare qua in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati e quasi quasi ci apri un piccolo club del disagio: raduni non convenzionali di chi brinda con la birra al posto del prosecco e anziché farsi gli auguri accende bastoncini di palo santo per ringraziasi tutte le divinità possibili e immaginarie in vista del nuovo anno. Però, come sempre, la prendi con filosofia e con una grande dose di autoironia e questo ci piace.

11. Bilancia

Proprio adesso che potevi dare il meglio di te e schiaffare in faccia a parenti e amici tutto il meraviglioso equilibrio che avevi conquistato in questo 2025 tra la tradizione e l'innovazione, tra il classico e il coraggioso, ci si mette Marte a sfavore a riempirti di insicurezze. Proprio non te lo meritavi! Fingi di ignorarlo il più possibile e crea un piccolo altare dentro di te nel quale rifugiarti ogni volta che sta per scapparti una parolaccia.

10. Pesci

Le cose vanno decisamente migliorando, anche se tu nello specifico non te ne accorgerai fin da subito. Continua ad essere completamente assente lo spirito natalizio, tanto che potresti partecipare al concorso dell'albero di Natale più originale, dato che il tuo è direttamente l'albero a casa dei vicini. Comodo e per nulla invadente! Insomma, il tuo cuoricino rimane freddo ghiacciato come il parabrezza la mattina presto.

9. Cancro

Sarà che questo è proprio il tuo anno fortunato e sarà che questo periodo finora non è stato niente male, ma direi caro Cancro che potrai gestirti Marte in opposizione al tuo segno zodiacale come se nulla fosse. Al massimo un po' di tensione imprevista, un po' di nervosismo incontrollato, un pizzico di ansia da prestazione e qualche paranoia in meno nel prendere delle decisioni che non sono etiche come vorrebbe il consiglio ecumenico degli elfi di Babbo Natale. Ma direi che possiamo permettertelo!

8. Vergine

Senti che la svolta è vicina ma dato che negli ultimi tempi ti sei sentita schiacciata come una sardina nella sua scatoletta, ci pensi due volte prima di lasciarti andare. In effetti, Venere e Mercurio continuano a darti fastidio e tu non avrai certo il coraggio di alzare la mano per dire la tua. In compenso, però, dentro di te si sta ristrutturando rapidamente una impalcatura di sicurezza che potrebbe essere la base per un nuovo grattacielo. L'esperienza però ti ha insegnato ad andarci piano.

7. Acquario

Direi che sono stata un po' cattivella a metterti in questa posizione della classifica dei segni più fortunati, ma non ho trovato altro spazio: sei un po' come quello che capita per sbaglio nel tavolo degli over 80 al cenone di Natale ma ne ne approfitta per fare il bis di tutte le portate che loro non digerirebbero. Quindi, insomma, caro Acquario, sei soltanto un po' meno vitale della settimana scorsa, ma direi che puoi addirittura permetterti qualche piccolo stravizio o qualche volontario rallentamento.

6. Ariete

Ti piaceva così tanto sentirti adorato come Santa Rosalia a Palermo che adesso con Marte a sfavore sarà un attimo vederti fare espressioni stizzite anche solo quando qualcuno non applaudirà abbastanza fragorosamente alle tue proposte. Per fortuna, però, grazie a Venere a Mercurio a favore, continui ad essere così affascinante ogni volta che apri bocca che ti perdoneremo anche qualche uscita così fredda da far diventare la cioccolata calda un semifreddo.

5. Scorpione

Direi che la settimana più buia dell'anno sì intona perfettamente al tuo stato d'animo che non è certo oscuro, bensì pensieroso, profondo e spirituale, mistico come quello di uno sciamano. Tu che adori questa sensazione di avere tante cose da fare nel chiuso di una casa riscaldata o anche soltanto della tua testolina. Direi che non hai nemmeno bisogno di accendere le luci dell'albero di Natale per farti compagnia, dato che dentro di te c'è già praticamente un'intera festa popolare di pensieri e progetti. Anzi, quasi quasi sarà bene non disturbarti.

4. Toro

Marte passa a tuo favore e tu prendi in un attimo in mano il controllo della situazione, soprattutto dal punto di vista organizzativo perché le feste sono una cosa seria e tu non hai alcuna intenzione di perderti nemmeno un aspetto della tradizione. Ti senti come la mamma che arriva a fine weekend dopo aver lasciato la casa a due adolescenti e in meno di mezz'ora ha fatto le lavatrici, la lavastoviglie, sfamato il gatto era ravvivato le piante. Ecco, insomma, arrivi tu a risolvere i problemi!

3. Leone

Lo spostamento di Marte non ti crea particolari scossoni, anche perché tu sei completamente impegnato e dedicato a goderti Mercurio e anche Venere a favorissimo. Quindi, caro Leoncino, questa è ancora una di quelle settimane nelle quali ti guardi allo specchio e ti chiedi come sia possibile resisterti o anche soltanto dirti di no. Tu che non vedi l'ora di passare davanti ad una vetrina per riflettertici e sorriderti sornione.

2. Capricorno

Finalmente ,dopo tutto questo lunghissimo periodo nel quale sei stato messo a dura prova, arriva intanto Marte a ridarti una botta di vita da defibrillatore. Quindi, insomma, caro Capricorno, senti di risvegliarti come l'orso bruno dopo il letargo e questa settimana sarà perfetta per sgranchirti le gambe e metterti subito al lavoro, adesso che hai la sensazione che non ti fermi più nessuno.

1. Sagittario

Nonostante i cambiamenti di posizione di Marte, tu mantieni solide chiappette al primo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati. Questo avviene non solo perché Venere ti rende bellissimo e anche più dolce di un candito nel panettone, ma soprattutto perché sei il grande protagonista dell'ultima Luna nuova dell'anno. Insomma, se abbiamo qualsiasi dubbio, dal mantenimento in vita della nostra stella di natale fino a domande esistenziali, possiamo rivolgerci a te che di sicuro sai la risposta giusta. E la condividi volentieri!