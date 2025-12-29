Investe ragazzino di 12 anni e scappa, 28enne si costituisce nella notte: denunciato per omissione di soccorso

Un ragazzino di 12 anni è stato investito domenica 28 dicembre a Brindisi e ora è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Perrino. Il 28enne alla guida è fuggito ma poche ore dopo si è costituito. Denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi.

Un 12enne è stato investito nella serata di ieri, domenica 28 dicembre, a Brindisi e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale ‘Perrino'. L'investimento è avvenuto poco prima delle 23.

Il conducente del veicolo è un giovane di 28 anni che ha deciso di costituirsi nella notte. Inizialmente, infatti, era fuggito senza fermarsi per aiutare il minore e i suoi amici e per attendere con loro l'arrivo dei soccorritori. È stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e lesioni gravi.

Il 12enne era in compagnia di alcuni amici, il gruppo stava attraversando un tratto di complanare a pochi metri dalla strada statale che collega Brindisi a Lecce. I giovanissimi avrebbero scavalcato um guard rail per attraversare la strada. Ed è in quel momento che il 12enne sarebbe stato travolto dall'auto, una Fiat 500 L.

Sul posto sono rapidamente intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che conduce le indagini, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al minore. All’arrivo dei soccorsi, il 12enne risultava cosciente.

Le indagini sull'accaduto sono condotte dalla stradale che ha sequestrato il mezzo del 28enne e gli ha ritirato la patente.

Il ragazzino ha subito un politrauma ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni sono rimaste stabili durante la notte, secondo quanto riportano i quotidiani locali.

Nei giorni scorsi, la notte di Natale, un episodio simile è accaduto a Leini, nel Torinese, dove un uomo di 75 anni, Claudio Pogliano, è stato investito e ucciso. Anche in questo caso la persona alla guida si era data alla fuga subito dopo.

Al volante c'era una 21enne di Volpiano insieme ad alcuni amici. Nei giorni scorsi ha deciso di costituirsi. Tutti i ragazzi sono stati denunciati per omissione di soccorso, la giovane automobilista anche per omicidio stradale.