Un ragazzo di 27 anni è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto all'altezza della località Viola, non distante da Lugugnana di Portogruaro, in Veneto. Il giovane si chiamava Filippo Signorin, di Concordia Sagittaria; forse un colpo di sonno lo ha tradito mentre stava tornando a casa: ha perso il controllo della sua auto ed è andato fuori strada, schiantandosi contro un albero. La prima richiesta d’aiuto arriva al 118 quando sono le 3.10 del mattino, da un automobilista che ha visto la macchina distrutta.

La dinamica dell'incidente

Il 27enne stava percorrendo la "Jesolana" in direzione di Sindacale per rincasare. Giunto a Viola ha invaso la corsia opposta finendo contro un platano. All'arrivo dei sanitari e del vigili del fuoco purtroppo non c'era più niente da fare: Filippo è deceduto nel terribile impatto della sua Volkswagen Polo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Per ora non è chiaro il motivo per cui il ragazzo ha perso il controllo dell'auto, mentre sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.

Filippo aveva giocato a calcio nel Portogruaro

Filippo Signorin era molto conosciuto anche per i suoi trascorsi come giocatore di calcio. Aveva fatto parte anche della squadra del Portogruaro che, dopo aver lasciato la serie B, era ripartito dalle categorie minori. Cordoglio è stato espresso dalla società granata. A lutto anche la Sagittaria Julia, altra società in cui aveva militato il giovane.