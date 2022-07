Inseguiti dai carabinieri, ladri di rame si schiantano contro un muro È accaduto nella notte del 20 luglio a Sariano di Gropparello, in provincia di Piacenza: tre persone si sono introdotte in uno stabilimento dismesso per rubare cavi di rame ma sono state scoperte dai carabinieri.

Una fuga finita male per tre ladri. Nella notte del 20 luglio, intorno alle 2.30, un’auto di malviventi si è imbattuta in un pattuglia dei carabinieri di Gropparello (in provincia di Piacenza),e ne è ne è nato un inseguimento che si è concluso, poco dopo, con lo schianto della vettura sulla strada provinciale che collega Gropparello e Carpaneto, all’altezza di Celleri. Sbandando, l’auto ha abbattuto un muretto di recinzione.

Stando alle informazioni raccolte pare che intorno alle 2 i militari dell'Arma di Gropparello fossero in transito lungo la Provinciale che collega a Carpaneto. Nei pressi dello stabilimento dell'ex Atlantis a Sariano avrebbero notato una vettura ferma col baule aperto nei pressi del capannone e poi una persona calare dall'alto alcuni cavi di rame.

I carabinieri hanno provato a bloccare il cancello con l'auto, ma uno dei ladri si è dato alla fuga a piedi, gli altri due sono saliti a bordo dell'auto con la quale avevano raggiunto la ditta, riuscendo a fuggire in direzione Carpaneto.

L’auto è quindi partita a tutta velocità: ne è nato un inseguimento per circa due chilometri, fino allo schianto contro il muretto, nel quale peraltro i ladri hanno perso la refurtiva dal baule lasciato aperto.

Uno dei due uomini a bordo è fuggito nell’oscurità dei campi, mentre l’altro è stato fermato dai militari: si tratta di un 26enne con precedenti, per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato. Sul posto è giunta a supporto anche una pattuglia del Radiomobile di Fiorenzuola.

Già ad aprile scorso era stato tentato un colpo nello stabilimento dismesso: in quel caso i ladri erano stati scoperti dalle guardie giurate e fermati dai carabinieri.