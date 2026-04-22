Nasconde cocaina negli slip ma i Carabinieri di Palagiano lo beccano: arrestato baby spacciatore

A Palagiano (Taranto) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo minorenne che nascondeva droga nelle mutande. Nella sua abitazione ritrovata anche hashish e marijuana.

È ormai una prassi consolidata quella dei pusher di nascondere sostanze stupefacenti nei vestiti, e soprattutto negli indumenti intimi. Ieri mattina i Carabinieri della stazione di Palagiano, provincia di Taranto, durante un servizio di controllo sul territorio, in zona periferica del comune tarantino, hanno arrestato un 16enne che nascondeva la droga proprio negli slip.

Sono stati trovati circa 4 grammi di cocaina suddivisa in 3 dosi, oltre a 1 grammo di hashish.

Il minore si trovava nell'abitacolo di un'auto in una posizione distante dal centro del paese, era notte fonda e i militari hanno pensato che (insieme ad altri coetanei) stesse assumendo sostanze stupefacenti ma durante il controllo si sono accorti che nella vettura c'erano dei sacchetti di droga e quindi si trattava di spacciatori.

A seguito del ritrovamento, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all’abitazione del minore, dove sono stati scoperti ulteriori 12,5 grammi di cocaina, divisi in 3 involucri, occultati tra la biancheria, e 0,3 grammi di marijuana. L’intero quantitativo di droga è stato sequestrato. Il 16enne è stato accompagnato presso la propria abitazione su disposizione dell’autorità giudiziaria, in applicazione delle norme previste per i minori. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio messe in campo dall’Arma per contrastare il traffico di droga, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani.

Fanpage.it ha sentito fonti investigative per comprendere quanto sia frequente nascondere droga nella biancheria intima e ci hanno riferito che "capita spesso di trovare droga negli slip, non solo tra minorenni ma anche tra spacciatori di maggiore età, direi che è il posto più frequente dove occultarla. La nascondono anche nelle pieghe dei pacchetti di sigarette, ovviamente stiamo parlando della singola dose, nelle scarpe, nel risvolto dei pantaloni. Noi ce ne accorgiamo durante l'operazione di palpeggiamento definita Top-down, ovvero realizzata dall'alto verso il basso."

Quanto è frequente lo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori? "Per fortuna – ha precisato ancora la nostra fonte – non si verificano molti casi di arresto di baby-spacciatori, poi ovviamente così come è accaduto per questo caso, prima di procedere anche ad una semplice perquisizione bisogna prendere i contatti con la Procura per i minorenni. Questa procedura salvaguarda l'integrità del soggetto attenzionato".