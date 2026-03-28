Arrestato l’influencer Totò Mazzotta, il “re degli scherzi”: trovato con 1,5 chili di cocaina da 200mila euro

Il 65enne Salvatore Mazzotta è stato arrestato dalla Guardia di Finanza perché in possesso di 1,5 chili di cocaina: si tratta dell’influencer noto sui social per i suoi video nei bar del Salento.

Da pagina Instagram di Totò Mazzotta

È tra i volti più conosciuti sul web per i suoi scherzi nei bar diventati virali, ora il 65enne Salvatore Mazzotta è stato arrestato perché è stato trovato in possesso di 1,5 chili di cocaina. Stando alle prime informazioni, Mazzotta è stato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza mentre si trovava vicino alla sua abitazione a Lecce con in mano due involucri con 1,5 chili di cocaina. Dalle indagini è emerso che probabilmente la droga era destinata alle piazze di spaccio della zona e la cocaina gli avrebbe fruttato 200mila euro. Adesso il noto influencer, da 95mila follower su Instagram, dovrà difendersi dall'accusa di spaccio di stupefacenti. Ma chi è Salvatore Mazzotta?

Lo si trova su Instagram con il nome di Totò Mazzotta, dove pubblica principalmente video in cui realizza scherzi all'interno dei bar o altri negozi del Salento. Un successo che si attribuisce al punto da definirsi "il maschio alfa dello scherzo". In cosa consistono i suoi scherzi? Entra nel locale e colpisce i piedi del cliente preso di mira. Tutto mentre a pochissimi metri di distanza qualcuno riprende con il telefono. In un video avrebbe mostrato anche un agente di polizia: nel dicembre 2025, come riporta Open, sarebbe stato denunciato proprio da un poliziotto per oltraggio a pubblico ufficiale per alcuni commenti sotto al video, che è stato poi rimosso, che mostra l'agente. Infatti sotto al filmato pubblicato da Mazzotta sulla sua pagina Instagram sarebbero comparsi numerosi commenti considerati denigratori nei confronti del poliziotto.

Ora però dovrà chiarire anche ben altro. Soprattutto come si è procurato quei 1,5 chili di cocaina e quale sarebbe stata la destinazione.