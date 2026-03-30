Cagliari, chiama i Carabinieri dopo un tamponamento ma era ubriaco e senza patente e li aggredisce: arrestato

Fa un tamponamento e chiama i Carabinieri, ma finisce per essere arrestato lui. Succede a Quartucciu, nel Cagliaritano. Una volta giunti sul luogo dell'incidente, i Carabinieri hanno trovato l'uomo visibilmente alterato dall'alcol e durante i controlli hanno scoperto che era anche senza patente.

Il 51enne si trovava fermo in via Primo Maggio, dove era avvenuto il tamponamento. In breve i militari si sono resi conto che l'uomo era estremamente agitato ma non per l'incidente, bensì per l'alcol. Spinti da questo sospetto, i militari hanno quindi deciso di effettuare il test e l'esito non ha lasciato dubbi: è risultato quasi quattro volte sopra i limiti consentiti. Non solo. Il 51enne, nonostante avesse chiamato di sua iniziativa le Forze dell'ordine per l'incidente avvenuto mentre guidava, ai controlli è emerso che non aveva la patente.

Ciò ha compromesso ulteriormente la situazione e i Carabinieri hanno deciso di formalizzare il sequestro dell'auto, scatenando le ire dell'uomo. Questi si è quindi scagliato contro i militari arrivando a minacciarli di morte e a cercare di prenderli a pugni.

Oltre al sequestro, quindi, i Carabinieri lo hanno anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.