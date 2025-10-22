Incidente sulle Dolomiti di Fanes: elicottero coinvolto, soccorsi in corso tra buio e difficoltà

Grave incidente sulle Dolomiti di Fanes, in Val Pusteria: un elicottero sarebbe rimasto coinvolto. In corso le operazioni di soccorso con vigili del fuoco, carabinieri e Aiut Alpin Dolomites. L’intervento è reso difficile dal buio e dalla zona impervia.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, sulle montagne del Gruppo di Fanes, in Val Pusteria, Alto Adige. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto un elicottero, ma al momento non sono ancora noti i dettagli sulla dinamica né le conseguenze dell’accaduto.

Massiccio intervento dei soccorsi in Val Pusteria

Nella zona è in corso una grande operazione di soccorso, che vede impegnati vigili del fuoco, carabinieri, uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, decollato non appena è scattato l’allarme. Le squadre stanno tentando di raggiungere il luogo dell’impatto, situato in un’area di montagna particolarmente impervia.

Secondo quanto si apprende, nella zona sopra il rifugio Fanes erano in corso lavori boschivi, e non è escluso che l’incidente possa essere avvenuto durante una di queste operazioni. Tuttavia, le autorità sottolineano che le cause sono ancora tutte da chiarire e che sarà necessario attendere l’esito delle verifiche per comprendere cosa sia accaduto.

Alto Adige, operazioni difficili per il buio

Le condizioni operative sono rese complicate dal sopraggiungere del buio, che sta ostacolando l’avvicinamento delle squadre di soccorso. Nonostante questo, gli elicotteri d’emergenza dell’Alto Adige, tra cui i tre Pelikan e l’Aiut Alpin Dolomites, dispongono di visori notturni di ultima generazione, che permettono di proseguire le ricerche anche in condizioni di scarsa visibilità.

Sul posto proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, mentre si attendono conferme ufficiali sulle persone eventualmente coinvolte e sulle loro condizioni. Al momento non è ancora chiaro se ci siano feriti o vittime.

Le autorità invitano alla prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre tutta la macchina dei soccorsi altoatesina resta mobilitata per fronteggiare l’emergenza in una delle zone più spettacolari, ma anche più difficili da raggiungere, delle Dolomiti.