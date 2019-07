Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un palo. Non c'è stato nulla fare per Filippo Gobbo, morto a soli 21 anni nell'ennesimo incidente stradale che si verifica sulle strade italiane. È successo nella serata di ieri, lunedì 29 luglio: il ragazzo stava percorrendo via Piave a Tombelle di Saonara, in provincia di Padova, quando per cause ancora in via di accertamento della polizia stradale del distaccamento Piove di Sacco ha finito la sua corsa a bordo di una Ktm del tipo motard contro un palo che indica una delle frazioni del paese ed ha impattato contro una centralina che smista corrente elettrica. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Immediatamente sono giunti sul luogo della tragedia i soccorritori, con i sanitari del 118 che hanno tentato per circa mezz'ora di rianimarlo ma non c'era più nulla da fare. In serata è arrivato l'ok del magistrato per la rimozione della salma.

Filippo, che aveva compiuto 21 anni soltanto 8 giorni fa, abitava poco distante dal luogo dell'incidente, in via Morosini, insieme ai genitori. Il giovane, che aveva studiato all'istituto professionale Valle di Padova ed era un grande appassionato di moto, era nipote della consigliera comunale di maggioranza, Michela Lazzaro. Poco dopo la tragedia, insieme ai soccorritori, è giunto anche il sindaco Walter Stefan con la moglie per portare alla famiglia della giovane vittime le condoglianze dell'amministrazione comunale mentre non riusciva a trattenere le lacrime.