Incidente a Vallarsa, operaia di 22 anni resta incastrata col braccio nel rullo del pellame: è grave

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio.

Per quasi 30 minuti è rimasta con il braccio incastrato in un macchinario per la lavorazione del pellame. Si trova in gravissime condizioni una operaia di 22 anni di Trento rimasta vittima questo pomeriggio dell'ennesimo incidente sul lavoro in Italia: è successo in una conceria di Vallarsa, in Trentino. La ragazza stata immediatamente soccorsa dai colleghi che hanno allertato vigili del fuoco, Trentino emergenza e carabinieri che ora stanno verificando le misure di sicurezza adottate dall'azienda. Attualmente si trova ricoverata all'ospedale Santa Chiara, dove è stata trasportata in elisoccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante le fratture riportate.

Secondo quanto riporta la stampa locale, era dolorante e molto spaventata, è stata un sottoposta a sedazione per il dolore. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e gli ispettori dell'Uopsal, i tecnici della sicurezza del lavoro dell'Azienda sanitaria, per i rilievi sull'incidente e sullo stato della sicurezza nella fabbrica.

Sempre oggi un operaio di 55 anni è morto nel pomeriggio in un cantiere di Bodio Lomnago, nel Varesotto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, schiacciato da una betopompa. utile a gettare il calcestruzzo. Ferito anche un altro operaio, soccorso in codice giallo. Ieri, invece, a Brezzo di Bedero, in provincia di Varese nell’azienda Reggiani Print srl un operaio di 39 anni ha subìto lo schiacciamento di una mano in un macchinario di produzione. L'uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ats (Agenzia per la tutela della salute).