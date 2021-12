Incidente mortale sul lavoro a Bodio Lomnago, operaio di 55 anni schiacciato da una betopompa Un operaio di 55 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un cantiere di Bodio Lomnago, nel Varesotto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, schiacciato da una betopompa.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un operaio di 55 anni ha perso la vita mentre si trovava in un cantiere a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. L'uomo è rimasto schiacciato da una betopompa, utile a gettare il calcestruzzo. Ferito anche un altro operaio, soccorso in codice giallo.

Incidente mortale sul lavoro, deceduto un operaio di 55 anni

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale. Sul posto, in via Rogorella, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo per soccorrere i due feriti. Il primo, è l'operaio di 55 anni per cui non è stato possibile fare altro che constatare il decesso, mentre il secondo è un altro operaio di 51 anni che ha riportato la lussazione della spalla e la frattura del naso. Questi, medicato, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Varese.

I carabinieri devono ricostruire la dinamica dell'incidente

Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte del 55enne, Varesenews riporta del ribaltamento della betopompa, rimasta in bilico sul ciglio della strada. La parte da cui fuoriesce il cemento, invece, si è schiantata sopra un cassero di legno utile per le armature. Sul posto sono all'opera anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I primi stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per accumulare quanti più dettagli utili alle indagini possibile, mentre i secondi stanno mettendo in sicurezza l'area e il mezzo meccanico ribaltatosi.