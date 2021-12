Incidente sul lavoro a Varese: rimane con la mano schiacciata in un macchinario, è grave un 39enne Infortunio sul lavoro oggi in provincia di Varese. Un operaio rimane con la mano schiacciata dentro un macchinario. Trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza.

A cura di Simona Buscaglia

Infortunio sul lavoro oggi, lunedì 13 dicembre, a Brezzo di Bedero, in provincia di Varese. Poco dopo mezzogiorno e mezzo, in via Dante Alighieri 50, nell’azienda Reggiani Print srl, un operaio di 39 anni ha subìto lo schiacciamento di una mano in un macchinario di produzione.

I soccorsi e il trasporto in codice rosso

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), i medici e paramedici del 118, intervenuti sul posto, in seguito al trauma riportato dall'uomo, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 39enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ats (Agenzia per la tutela della salute). Ora le forze dell'ordine eseguiranno i dovuti accertamenti e stabiliranno eventuali responsabilità legate all’incidente.

Altro grave infortunio sul lavoro a Brescia

Quello di oggi nel Varesotto è solo l'ennesimo infortunio sul lavoro in Lombardia. Poche settimane fa, il 22 novembre, questa volta in provincia di Brescia, un operaio di 51 anni era stato schiacciato da una trave di acciaio a Castenedolo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. L'uomo era stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civili di Brescia. L'uomo stava lavorando sulla strada provinciale 37, in un cantiere, quando era stato schiacciato improvvisamente da una putrella, ovvero una grossa trave in acciaio. Sull'esatta dinamica dell'incidente stavano indagando le forze dell'ordine per ripercorrere gli istanti prima dell'infortunio.