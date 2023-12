Incidente a Taranto, carambola tra auto: due ragazzi morti e diversi feriti Lo scontro è avvenuto in via Michele Pierri, alla periferia di Taranto. Sono tre le auto coinvolte. La ragazza è morta sul colpo, l’altro giovane dopo l’arrivo dei soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Tragico incidente stradale alla vigilia di Natale a Taranto, dove si contano almeno due morti e diversi feriti. L’incidente mortale è avvenuto questo pomeriggio, domenica 24 dicembre, in via Michele Pierri, nei pressi del cantiere del nuovo ospedale San Cataldo alla periferia della città.

A perdere la vita due giovani: una ragazza di 22 anni che è deceduta sul colpo e un giovane di 25, che sarebbe morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una Bmw, rimasta coinvolta in una carambola di auto con una Kia, una Lancia Delta e un furgone.

L'auto delle due vittime dopo l’impatto ha continuato la sua corsa per un centinaio di metri finendo fuori strada e schiantandosi di fianco contro un albero. I due a bordo sono stati tirati fuori dall'auto distrutta, ma per la ragazza era troppo tardi. Il giovane è stato condotto d'urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo.

Tra i feriti c’è il conducente della Kia, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Nel violento impatto anche altre persone sono rimaste ferite, non è ancora chiaro il numero esatto delle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto, diverse ambulanze del 118 e la Polizia locale e la Polizia di Stato che ha messo in sicurezza la strada. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. La strada che dal capoluogo ionico conduce alla strada San Giorgio- Pulsano è stata interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso.