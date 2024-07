Incendio tir in A1, autostrada bloccata tra Firenze e Mugello: traffico in tilt, 9 km di coda

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Traffico in tilt questa mattina in seguito a un incendio sull'A1 di un autoarticolato adibito al trasporto di mezzi agricoli. L'incidente ha provocato questa mattina la temporanea chiusura del tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello (Firenze) per agevolare l'intervento dei soccorsi, in particolare dei pompieri che hanno inviato due squadre e due autobotti.

L'incendio è divampato al km 267 e la circolazione è stata bloccata per far raggiungere ai vigili del fuoco il punto di soccorso contromano dal casello di Barberino con la scorta della Polstrada e dalla Società Autostrade. La corsia di sorpasso in direzione di Bologna è stata poi riaperta e il traffico cominciato a defluire.

L'incendio, a quanto ricostruito, ha riguardato la motrice ed è stato spento dai Vigili del fuoco prima che potesse propagarsi al carico trasportato. Al momento a Società Autostrade risultano 9 chilometri di coda in aumento a partire da Firenze Scandicci. Si consiglia ai soli veicoli leggeri diretti a Bologna di uscire a Calenzano e percorrere la SP8 Barberinese e poi rientrare in autostrada a Barberino di Mugello.