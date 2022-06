Ilaria Cucchi fra i maturandi di quest’anno, diploma da geometra per il papà e il fratello Stefano “Mio padre è geometra, ha uno studio da 50 anni, ma ora non sta benissimo. Stefano lavorava con lui e avrebbe dovuto continuare a portare avanti l’attività, ora lo farò io” ha dichiarato Ilaria Cucchi.

A cura di Antonio Palma

"A 48 anni do una svolta alla mia vita. Mi prendo il mio secondo diploma, diploma da Geometra per il mio papà e per Stefano", così Ilaria Cucchi ha annunciato di aver partecipato agli Esami di maturità di quest'anno come privatista ottenendo il suo secondo titolo di scuola superiore che gli aprirà ora le porte dello studio di famiglia.

Giorni importanti dunque per la sorella di Stefano perché vissuti negli stessi giorni del suo 48esimo compleanno e soprattutto perché daranno alla sua esistenza un percorso diverso, quello che aveva chiesto il padre e che era stato pensato anche per il geometra romano ucciso durante un pestaggio nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina nell' ottobre 2009.

"Con il mio secondo diploma, quello di mio papà, porto avanti il suo studio che il prossimo anno compie 50 anni. E sono molto, molto felice di tutto questo. Il più bel compleanno della mia vita" ha dichiarato Ilaria Cucchi postando una foto sorridente accanto al padre e a una torta di compleanno.

Per la prima prova della Maturità 2022 Ilaria Cucchi ha scelto la traccia del tema storico-politico di tipologia B su Liliana Segre e le leggi razziali in Italia. "Sono davvero onorata di aver avuto la possibilità di fare il mio tema sulla sua storia" ha sottolineato Ilaria che è già perito informatico.

"Mio padre è geometra, ha uno studio da 50 anni, ma ora non sta benissimo. Stefano lavorava con lui e avrebbe dovuto continuare a portare avanti l'attività, era il suo sogno fino a quando glielo hanno consentito" ha aggiunto Ilaria a Repubblica , concludendo: "In qualche modo sto portando avanti la sua vita. Questa è una mia terza vita"