Il trattore si ribalta mentre un operaio è al lavoro, 45enne muore schiacciato dal mezzo: tragedia a Policoro

Tragico incidente a Policoro, in provincia di Matera, dove è morto un operaio di 45 anni. L’uomo, originario del Bangladesh, era alla guida di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Solo ieri i morti sul lavoro sono stati quattro.

Tragico incidente sul lavoro in una strada in località Bosco Pantano a Policoro, in provincia di Matera, dove è morto un operaio di 45 anni.

A quanto si apprende, il 45enne, originario del Bangladesh, era alla guida di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policoro e gli operatori del 118. Purtroppo, a nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio.

Sull'accaduto ora stanno indagando gli uomini dell'Arma dei Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Rampino, e gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera. I militari hanno avviato accertamenti nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il segretario provinciale dell'Ugl Matera, Pino Giordano, è intervenuto commentando la vicenda: "Si è di fronte a una vera e propria emergenza in Basilicata, alla quale si può mettere fine solo unendo le forze e mettendo in campo azioni concrete".

"È il momento che la politica e le istituzioni facciano la loro parte: rispetto delle norme e restituire il giusto valore alla sicurezza nei luoghi di lavoro. – ha aggiunto – È del tutto evidente che quanto fatto finora non basta e occorre intervenire con rapidità per evitare che ulteriori drammi si consumino nella rassegnazione di chi può e deve intervenire".

Nelle ultime ore gli incidenti sul lavoro mortali sono stati numerosi. Nel pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, un operaio di 53 anni è morto a Ostia. L'uomo stava lavorando alla ristrutturazione della facciata di un palazzo quando è precipitato dal quinto piano.

Ieri le vittime sono state quattro. A Torino, Yosif Gamal, cittadino egiziano che tra pochi giorni avrebbe compiuto 69 anni, è precipitato dal cestello di una gru mentre stava affiggendo dei cartelloni pubblicitari su un edificio di cinque piani; a Riposto, in provincia di Catania, è morto in un incidente simile il 53enne Salvatore Sorbello.

A Monza un operaio di 48 anni è invece deceduto dopo essere stato schiacciato da un macchinario alla Gusberti, azienda di valvole industriali. E schiacciato da un macchinario è morto anche un operaio 47enne nel centro di Roma, all'altezza di piazza Trilussa, sulla banchina del Tevere.