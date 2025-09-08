Tragedia sul lavoro sulla banchina del Tevere a Roma: operaio morto schiacciato da un muletto

Grave incidente sul lavoro nel centro di Roma, dove un operaio è morto schiacciato da un macchinario mentre lavorava sulla banchina del Tevere all'altezza di piazza Trilussa, Trastevere. La dinamica è ancora da chiarire, ma probabilmente stava smontando le strutture destinate ai bar della tradizionale manifestazione estiva sulle banchine del Tevere.

Sul posto la polizia scientifica, la polizia e i vigili del fuoco. L'uomo non è stato ancora identificato.

"Non sappiamo ancora la dinamica dei fatti e le condizioni in cui lavorava la persona; saranno gli organi ispettivi a fare luce, ma ciò che è chiaro è l’assenza di umanità.

A pochi metri dal luogo dell’incidente, vanno avanti senza sosta i lavori di rimozione delle strutture di Tevere Estate, un importante evento culturale patrocinato sia dal Comune di Roma che dalla Regione Lazio, a cui chiediamo d’intervenire immediatamente per fare chiarezza. Questo è il quarto incidente mortale di questa giornata nel nostro Paese. Davanti questa strage, governo e imprese non possono restare inerti. Continuiamo a mobilitarci per fermare la strage sui luoghi di lavoro", ha dichiarato in una nota il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola.

È la quarta vittima sul lavoro oggi in Italia

L'operaio morto a Roma è la quarta vittima di incidenti sul lavoro avvenuti soltanto nella giornata di oggi, lunedì 8 settembre. La prima vittima era un operaio di 69 anni, caduto dal cestello di una gru a Torino. Il secondo operaio, un 53enne, è morto cadendo da un'impalcatura in provincia di Catania. Il terzo è morto schiacciato da un macchinario all'interno di un'azienda di Monza. Il quarto, l'operaio deceduto a Roma, è stato schiacciato da un muletto sulla banchina del Tevere.