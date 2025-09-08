Precipita dal cestello di una gru mentre lavora a Torino: morto un operaio di 69 anni

Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 8 settembre a Torino, dove un operaio di 69 anni è morto e un altro è rimasto ferito. Stando a quanto si apprende, il 69enne sarebbe precipitato dal cestello di una gru in via Genova. Sul posto 118, Carabinieri e ispettori del lavoro.

Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 8 settembre, a Torino, dove è morto un operaio di 69 anni. Un altro sarebbe invece rimasto ferito. Stando a quanto si apprende, l'uomo è precipitato dal cestello di una gru in via Genova, all'altezza del numero civico 87.

La vittima, di origini egiziane, intorno alle 7.30, sarebbe caduto per cause ancora da accertare dal cestello della gru che stava operando a un'altezza di circa dodici metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 Azienda Zero, i Carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal).

Sempre in via Genova, il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

