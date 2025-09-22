Attualità
video suggerito
video suggerito

Il papà del bimbo precipitato a Genova: “A scuola doveva essere seguito, invece è stato abbandonato”

“Mio figlio è stato abbandonato. Doveva essere guardato, invece è precipitato per tre metri e ora lotta tra la vita e la morte”. Le parole del papà del bimbo di 7 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un terrazzino della scuola De Amicis di Voltri, a Genova. La prognosi per il piccolo resta riservata.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
84 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

"Mio figlio è stato abbandonato. Doveva essere guardato, invece è precipitato per tre metri e ora lotta tra la vita e la morte". A parlare è Mohamed, il papà del bimbo di 7 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato dal secondo piano della scuola De Amicis di Voltri, a Genova, pochi giorni fa, giovedì 18 settembre.

L'uomo, intervistato dal quotidiano Primocanale, chiede giustizia per suo figlio. "Doveva essere guardato. – ha aggiunto – Quel giorno stavo lavorando in zona, intorno alle 12 ho ricevuto un messaggio che diceva: ‘Si è fatto male, lo stanno portando al Gaslini'. Nessun dettaglio in più".

Il padre del bambino ricorda ancora: "Lì per lì ho pensato avesse battuto la testa, si fosse rotto qualche osso o fosse scivolato… mai avrei immaginato di trovare mio figlio in fin di vita. Ho provato a ricontattare la maestra che mi aveva scritto, ma niente. Sono arrivato all'ospedale e dopo cinque minuti ho scoperto cosa fosse successo".

Leggi anche
Bimbo di 7 anni cade dal terrazzo della scuola a Genova, si indaga per abbandono di minore: "Solo per 20 minuti"

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe salito su una rampa di scale senza parapetto e avrebbe raggiunto il terrazzino dal quale è precipitato. La scuola ospita bimbi che necessitano di sostegno individuale, ciascuno ha un insegnante. Ma il docente a cui era stato affidato il bimbo era assente per malattia.

"Non è stata una scelta semplice trasferirlo, ma ci siamo sentiti costretti: dalla precedente scuola ci avevano chiaramente comunicato la difficoltà nel gestirlo. Lunedì, come tanti genitori, ho affidato mio figlio alla maestra, il giorno dopo mi era arrivato un messaggio dove si diceva che mio figlio ‘è un amore"", spiega ancora il padre.

Ad assistere alla caduta del bambino e a lanciare l'allarme è stata una passante. Il piccolo è stato soccorso dagli operatori del 118 e ricoverato al Gaslini in condizioni gravissime. Anche la donna, in stato di choc, è stata portata in ospedale per accertamenti. Il bimbo è attualmente in prognosi riservata.

Sul caso sta indagando la Procura che intende chiarire se la caduta sia stata una tragica fatalità o se vi siano profili di responsabilità penale nella gestione e nella vigilanza del minore.

Attualità
84 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sciopero per Gaza: guerriglia a Milano, 60 agenti feriti. Disordini a Roma, Bologna, Torino
Sciopero per Gaza, Bonelli a Fanpage: "Italiani avvisano Meloni, uniti contro lo sterminio di Netanyahu"
Milano, danni alla stazione Centrale e lanci di pietre contro la polizia
Roma, 50mila in piazza: alla fine del corteo studenti occupano la Sapienza
Meloni non ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina: per il governo sarebbe "controproducente"
Manifestazione per Gaza oggi a Napoli: in corteo per la Palestina: "Siamo oltre 30mila"
Sciopero generale, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma
Mobilitazione nazionale per Gaza, il sostegno del Cdr di Fanpage.it
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views