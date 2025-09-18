Bimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola, ricoverato d’urgenza in Rianimazione: è grave

Attualità
Un bambino di 7 anni è caduto dalla finestra di una scuola primaria. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 18 settembre, intorno a mezzogiorno, nel quartiere di Voltri, a Genova. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini, dove è arrivato in codice rosso. Attualmente è ricoverato presso la Rianimazione in prognosi riservata.
Un bambino di 7 anni è caduto dalla finestra di una scuola primaria. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 18 settembre, intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri, a Genova. L'istituto sarebbe il De Amicisi.

Il piccolo, che sarebbe affetto da autismo, ha fatto un volo di circa tre metri. A lanciare l'allarme è stata una passante che ha assistito alla scena. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente, oltre all'automedica Golf 1 del 118.

Il bambino, a quanto si apprende, è stato quindi trasportato in elicottero all‘ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. Secondo il bollettino medico diramato dalla direzione sanitaria, è attualmente ricoverato presso la Rianimazione in prognosi riservata.

Camion urta cestello, operai precipitano in strada per 4 metri, ricoverati in Rianimazione a Pescara

Il prossimo bollettino arriverà in serata. Anche la donna che ha assistito alla scena e ha lanciato l'allarme è stata soccorsa e trasportata sotto choc all'ospedale Villa Scassi. Sull'accaduto al momento indagando la polizia: gli agenti stanno lavorando per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Per consentire all'elicottero di atterrare in sicurezza è stato chiuso il casello autostradale di Genova Pra' in entrambi le direzioni.

Si tratterebbe, come riportano alcune fonti, del terzo bambino che cade da una altezza considerevole (i primi due dal terrazzo della propria abitazione, ndr) in una settimana in Liguria.

In aggiornamento.

