Il dodicenne scomparso in Maremma è stato ritrovato a Perugia: sta bene Era a Perugia ed è in buone condizioni il ragazzino di 12 anni di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso, dopo che si era allontanato dalla scuola che frequenta ad Albinia (Grosseto). Il minore è ospite di una comunità in Maremma.

A cura di Susanna Picone

Ha un lieto fine la storia del dodicenne di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso, dopo che si era allontanato dalla scuola che frequenta ad Albinia (Grosseto). Il minore è stato ritrovato a Perugia.

Le ricerche si erano ben presto anche estese all'Umbria perché è lì che abita la famiglia del dodicenne, che invece si trovava in una comunità per minori in Maremma, nel comune di Magliano.

A quanto si apprende, il ragazzo si trovava in un Mc Donald quando è stato rintracciato. È in buone condizioni di salute. Portato in una caserma dei carabinieri, a Perugia andranno a riprenderlo gli operatori della comunità dove era ospite.

A condurre le ricerche in questi giorni sono stati i carabinieri. A dar notizia del ritrovamento del ragazzino è la Prefettura di Grosseto, dopo che aveva avviato il coordinamento del “piano per le persone scomparse”diffondendo fotografia, nome e dati del ragazzo.

Il 20 novembre scorso il dodicenne, come ogni giorno, era stato accompagnato a scuola – frequenta la seconda media – all'istituto comprensivo “Guelfo Civinini” di Abinia, una frazione del comune di Orbetello. Ma né lui né un amico ospite della stessa comunità quel giorno sono entrati in classe.

I due ragazzi hanno provato a salire su un treno per Roma: uno è stato ritrovato poco dopo, mentre il minore ritrovato oggi era riuscito ad allontanarsi e far perdere le sue tracce.

Ad alcuni amici, secondo quanto ricostruito, il ragazzino aveva detto di voler tornare in Umbria dove c'è il padre e per questo le ricerche si sono indirizzate subito nella regione.

Il padre del ragazzo ha la tutela legale del figlio adottivo, mentre la comunità ne ha la custodia. Secondo quanto si è appreso, in questi giorni il dodicenne si sarebbe spostato per la regione e in particolare a Perugia con conoscenti e amici.