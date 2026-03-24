Grandinata ‘invernale’ sul Gargano: strada totalmente imbiancata tra San Nicandro e San Marco

Una violenta grandinata ha sorpreso all’alba gli automobilisti sulla strada tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. In pochi minuti l’asfalto si è trasformato in una distesa bianca simile alla neve. Nessun danno né disagi alla circolazione, come confermato dal sindaco Matteo Vocale. Le temperature restano rigide in tutta la provincia di Foggia.

La grandine a San Nicandro Garganico

Un risveglio da pieno inverno ha sorpreso stamattina il Gargano, nonostante il calendario abbia già segnato l’inizio della primavera. Poco dopo l’alba di oggi, martedì 24 marzo, una violenta grandinata si è abbattuta sulla strada provinciale tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, imbiancando in pochi minuti l’asfalto con una coltre bianca e compatta che sembrava neve fresca.

Gli automobilisti in transito si sono ritrovati di colpo in un paesaggio surreale: chicchi di grandine fitti e grossi hanno trasformato la carreggiata in una distesa candida, costringendo molti a rallentare bruscamente. Fortunatamente, nonostante l’intensità del fenomeno, non si registrano danni né disagi alla circolazione, come confermato dal sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale.

Le temperature restano rigide in tutta la provincia di Foggia. "Siamo ancora in preallerta per i prossimi giorni", ha aggiunto il primo cittadino, "tra giovedì e sabato sono previste nevicate anche sulle zone collinari del Gargano".

L’episodio si inserisce nel quadro di una perturbazione che ha interessato gran parte del Centro-Sud negli ultimi giorni. Il meteorologo di Meteo Expert, Simone Abelli, ha spiegato a Fanpage.it che l’Italia si prepara a un rapido cambio di scenario già da domani: una temporanea tregua nella mattinata di mercoledì 25 marzo, con un lieve rialzo delle temperature, seguita però dal pomeriggio dall’arrivo di una massa d’aria fredda dal Nord Atlantico. Questo porterà nuovo maltempo al Nord, con nevicate sulle Alpi e piogge sul Levante ligure, e un generale calo termico sotto le medie stagionali.

Insomma, l’inverno non sembra avere fretta di andarsene. Sul Gargano, come nel resto del Paese, la primavera dovrà attendere ancora qualche giorno.