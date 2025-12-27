Gamba amputata al carabiniere ferito a Cogne: una donna lo aveva deliberatamente travolto con l’auto

L’aggressione a metà dicembre, quando una 41enne francese aveva travolto l’appuntato Antonio Graziano che era intervenuto con un collega per soccorrerla. Purtroppo i medici non hanno potuto salvargli la gamba.

Nonostante gli sforzi i medici non sono riusciti a salvare la gamba dell’appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, 42enne originario di Cosenza, rimasto gravemente ferito il 15 dicembre scorso a Cogne, in Valle d’Aosta, quando una donna lo ha travolto con l’auto.

Lunedì scorso il militare era stato trasferito al Cto di Torino per un altro intervento chirurgico: i medici speravano di potergli salvare la gamba sinistra, ma alla fine non c'è stato nulla da fare e sono stati costretti a intervenire per amputargli la parte inferiore dell’arto. Attualmente il carabiniere è ricoverato nel reparto di rianimazione del Cto di Torino, nei prossimi giorni sarà trasferito in reparto per la degenza e la riabilitazione necessaria.

Graziano è in ospedale da metà dicembre, quanto è stato investito in un parcheggio di Lillaz a Cogne da una donna francese di 41 anni ora agli arresti nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Aosta dove è ricoverata con l'accusa di tentato omicidio.

A quanto ricostruito, quel giorno la donna aveva deliberatamente travolto l'appuntato dopo che lui era intervenuto sul posto per aiutarla. Era stata lei – arrivata dalla Francia il giorno prima dell’aggressione – a richiedere l'intervento di una pattuglia dei carabinieri perché la sua auto elettrica era in panne. Graziano era appunto intervenuto insieme a un collega ma, durante il soccorso, lei aveva tentato di investirli. Uno dei due militari era riuscito a mettersi in salvo, Graziano invece era stato schiacciato contro un muro e poi di nuovo investito.

Nei giorni scorsi il gip di Aosta ha convalidato l’arresto della donna che rimane ricoverata in psichiatria: le accuse sono di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Dai primi accertamenti, il quadro psichiatrico della donna è apparso da subito molto grave.