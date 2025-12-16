Cogne, carabiniere soccorre automobilista, lei lo investe deliberatamente: il militare è grave

Una cittadina francese ha investito un carabiniere che insieme a un collega le stava prestando soccorso poiché aveva l’auto in panne. Il militare investito è in gravi condizioni, la donna è stata arrestata.

È in gravi condizioni Antonio Graziano, appuntato dei carabinieri di 41 anni che ieri sera è stato travolto da un’auto a Cogne (Aosta). Alla guida dell’auto c’era una donna, cittadina francese, che il carabiniere stava aiutando.

A quanto ricostruito, nel pomeriggio di ieri la donna ha chiamato il 112 dicendo di essere rimasta in panne con l’auto lungo una strada regionale. Una pattuglia di due militari è arrivata sul posto intorno alle 17 e, dopo averla aiutata a rimettere in moto il veicolo, l'ha accompagnata a una stazione di ricarica dell'auto elettrica, presso la località Lillaz. Ma poi lì lei avrebbe deliberatamente investito uno dei due militari, rimasto schiacciato contro un muro, mentre nel frattempo l’altro riusciva a fuggire.

La donna avrebbe poi ancora inseguito il militare ferito e lo avrebbe investito nuovamente. L'automobilista – visibilmente alterata quando sono stati chiamati i soccorsi – è stata poi arrestata per tentato omicidio.

Graziano è stato portato in ospedale, ricoverato nel reparto di rianimazione del Parini di Aosta, e nella notte è stato sottoposto a un lungo intervento alla gamba. Ieri a soccorrerlo è stata una donna residente nella zona, che ha assistito all’investimento. Nello stesso ospedale di Aosta in cui è ricoverato il militare si trova anche la donna, che è stata sedata.

Sono ancora in corso accertamenti per valutare se, quando ha investito il carabiniere, si trovava sotto l'effetto di droghe o alcol. Stando alle prime informazioni, la donna risulterebbe affetta da patologie psichiche.