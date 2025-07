Freccia Tricolore precipitò e uccise bimba di 5 anni, chiesta archiviazione per il pilota: “Fu bird strike”

Il maggiore dell’Aeronautica militare Oscar Del Dò non sarebbe responsabile della morte della bimba di 5 anni deceduta nello schianto di un aereo delle Frecce Tricolori il 16 settembre 2023. Per lui la procuratrice di Ivrea ha chiesto l’archiviazione dall’accusa di omicidio colposo per l’ufficiale-pilota. Ma precisa: “Altre indagini per verificare eventuali terze responsabilità”.