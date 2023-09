Aereo delle Frecce Tricolori si schianta a Torino: morta bimba di 5 anni, grave il fratellino di 9 anni Gravissimo incidente a Torino. Un aereo delle Frecce Tricolore si è schiantato al suolo.

A cura di Annalisa Cangemi

Un aereo delle Frecce Tricolore è caduto in fase di decollo presso l'aeroporto di Caselle a Torino durante le prove per lo spettacolo previsto domani in occasione del centenario dell'Aeronautica militare. Nell'incidente è morta una bambina di 5 anni. Il decesso della piccola è stato confermato dalla Asl Città di Torino.

Nell'incidente è rimasta coinvolta l'intera famiglia che si trovava a bordo di una macchina che sarebbe stata colpita dal velivolo. Ustionato il bambino di 9 anni, fratello della bambina che ha perso la vita, che è stato trasferito al Regina Margheria, ustioni anche per la madre, in codice giallo al Cto, per il padre e per il pilota, trasferiti in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Da quanto si apprende, l'aereo era in fase di decollo quando, forse a causa di uno stormo di uccelli, è diventato incontrollabile. Il pilota è riuscito a lanciarsi prima dello schianto: dalle prime notizie, è illeso ma sotto choc.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni uno dei piloti della formazione dopo aver perso il controllo del velivolo si è lanciato con il paracadute mentre il mezzo si e' schiantato a bordo pista. L'esercitazione delle Frecce riguardava la manifestazione aerea in programma domani mattina nell'ambito del centenario dell'aeronautica Militare.

In un video diffuso sui social e ripreso da un passante si vede il momento dell'impatto del velivolo delle Frecce Tricolori. L'uomo fermo a bordo strada a ridosso delle mura dell'aeroporto Caselle stava riprendendo la formazione delle Frecce in volo quando all'improvviso ha visto uno degli aerei perdere quota e il pilota lanciarsi con il paracadute. Nel video si vede il fuoco dell'esplosione dopo lo schianto al suolo.