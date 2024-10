video suggerito

Incidente a Modena, scontro tra auto: morta mamma di 35 anni, indagato il compagno alla guida Incidente ad Appalto di Soliera, in provincia di Modena, sulla strada nazionale per Carpi: Domenica Speria, mamma di 35 anni, è morta quasi sul colpo. Ferito il compagno 32enne, che risulterebbe indagato per omicidio stradale. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica Speria (immagine da Facebook).

Drammatico incidente stradale nelle scorse ore ad Appalto di Soliera, in provincia di Modena, sulla strada nazionale per Carpi. In seguito allo scontro tra due vetture, è morta una giovane mamma di 35 anni, Domenica Speria. Il compagno 32enne, che era alla guida della 500 Fiat Abarth rossa all'interno della quale la coppia stava viaggiando, risulterebbe indagato per omicidio stradale. Anche lui ha riportato ferite: ricoverato, non è in pericolo di vita, anche se resta ricoverato con una prognosi di 40 giorni. Ferito anche il conducente dell’altra macchina coinvolta, una Dacia Duster bianca, M.P: si tratta di un 47enne di Carpi, che era con la moglie. È stato portato a Baggiovara ma con ferite di lieve entità.

L'incidente è avvenuto di notte nel tratto prospiciente all'Hotel Marchi: un tratto di strada largo e ad un certo punto intervallato da uno spartitraffico. Sarebbe stata proprio l'isola in cemento, unita ad una probabile manovra azzardata, a causare il sinistro. Da una prima ricostruzione, infatti, pare che la 500 Abarth condotta dal 32enne stesse effettuando un sorpasso. È probabile che quest'ultimo non si sia avveduto per tempo dello spartitraffico, trovandosi così costretto a sterzare verso destra e impattando contro la Dacia Duster che procedeva nella stessa direzione. Dopo lo scontro, il piccolo suv è finito fuori strada sulla destra della carreggiata scontrandosi contro un palo, mentre la 500 si è capottata più volte, terminando la propria corsa al centro della strada con il vetro infranto.

Per Domenica, estetista e mamma di un bambino di 9 anni, non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco, è stata rianimata per oltre un'ora sul posto, poi è cominciata la corsa verso l'ospedale Ramazzini di Carpi, ma durante il tragitto è morta. Indagini sono in corso per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo. La polizia dovrà anche accertare se la coppia indossasse la cintura di sicurezza, visto che la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo sull’asfalto. Inoltre, sono in corso di valutazione gli esami alcolemici in quanto dai primi accertamenti risulterebbe che il 32enne fosse alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.