Chi era Aurora Passanti, morta carbonizzata nell’incidente a Modena: ancora grave il ragazzo alla guida

Si chiamava Aurora Passanti ed era originaria di Zocca la ragazza di 25 anni morta carbonizzata nel tragico incidente stradale di ieri domenica 13 luglio nel Modenese. Resta in gravissime condizioni invece l'amico che era con lei in auto e che guidava: è ricoverato in ospedale.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, i due giovani viaggiavano su una Toyota lungo la tangenziale di Modena verso circa le 14 quando il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere violentemente contro un albero. Si sa per certo che la carreggiata era sicuramente sdrucciolevole a causa del violento temporale che si era abbattuto poco prima in città.

Subito la macchina ha preso fuoco: entrambi i ragazzi non hanno avuto il tempo di scappare. In poco tempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco allertati dagli altri automobilisti: ci sono voluti diversi minuti prima di riuscire a spegnere le fiamme ed estrarre i due giovani.

Purtroppo i sanitari del 118 hanno cercato di salvare Aurora ma senza riuscirci. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Mentre il conducente è stato portato in ospedale in codice rosso: si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni al centro grandi ustionati di Parma.

In tanti ora piangono Aurora. Dalle prime informazioni sulla ragazza è emerso che viveva con la mamma a Zocca, un piccolo comune in provincia di Modena. Qui era molto conosciuta perché aveva lavorato anche in un bar del paese e nella enoteca. Era appassionata di calcio e di moto.