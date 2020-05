Francesco è un bambino di 9 anni. Frequenta la quarta elementare dell’istituto Renato Sclarandi di Torino. Oramai da mesi non va più a scuola e sa bene che non ci tornerà prima di settembre. Il piccolo, dunque, sa anche che non ci sarà il consueto scatto di fine anno, impossibile da fare a causa del Coronavirus. Poco importa, però. Quello scatto infatti Francesco l’ha creato lui, disegnando a matita tutti i suoi compagni e le insegnanti.

Il suo schizzo, fatto con un’abilità davvero singolare per un artista tanto giovane, è finito sul tavolo della viceministra all’istruzione Anna Ascani (Pd) che lo ha pubblicato su Facebook. “Questo virus non ha permesso a tanti bambini di abbracciarsi e condividere momenti di socialità, elementi fondamentali quanto l’apprendimento – scrive la Ascani – Quando ho ricevuto questa foto, però, ho anche pensato alla loro capacità di dare risposte alle abitudini compromesse dall’obbligo di distanziamento sociale”.

La mamma di Francesco ha spiegato che il figlioletto ama disegnare sin da quando era piccolissimo, passione che i genitori hanno ovviamente incoraggiato. “È stata una sua idea – racconta la signora Rosaria–. Era in cortile e ha disegnato questo. Poi lo ha spedito a tutti chiedendo ai compagni di riconoscersi. Hanno apprezzato tutti il suo gesto. Lo terranno tutti come ricordo. In questo periodo gli sono mancati i suoi amici. Così come la routine della scuola. Tutti i bambini, Francesco compreso, sta patendo questa distanza. È stato un bel gesto per sentirsi uniti”.