La Bce prepara le nuove banconote, sparisce definitivamente quella da 500 euro: la scelta entro fine anno

A fine mese scade il concorso grafico indetto per presentare le proposte per la nuova veste grafica delle banconote in Euro. Sei tagli in tutto perché la 500 euro non ci sarà nemmeno questa volta. La scelta finale entro la fine dell’anno.

Immagine realizzata con Ai delle possibili nuove banconote

La Banca Centrale Europa si prepara a scegliere le nuove banconote in euro che caratterizzeranno la moneta unica nei prossimi anni: sei tagli in tutto (da €5, €10, € 20, €50, €100 e €200) perché la 500 euro non ci sarà più come stabilito dalla Bce già dal 2019 con lo stop alle emissioni di questo taglio per l’attuale serie in circolazione. A fine mese infatti scade il concorso grafico indetto per presentare le proposte progettuali ed entro fine giugno i cittadini dei Paesi membri conosceranno la possibile nuova veste grafica dei sei tagli che sarà definitivamente selezionata entro la fine del 2026.

La decisione di varare la nuova serie di Euro, la terza dall’ingresso della moneta unica europea, era stata presa nel 2021 ma solo nel 2023, con la selezione dei possibili futuri temi e dei motivi decorativi associati, si è entrati nel vivo del processo di revisione delle banconote. Due i possibili temi prescelti: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”.

Nel primo caso sul fronte compaiono figure di spicco, come ad esempio Leonardo da Vinci sulla banconota da 100 euro e Marie Curie su quella da 20, mentre sul retro temi legati ai loro successi. Nel secondo caso sul fronte delle banconote sono raffigurati uccelli nei loro habitat mentre sul retro le istituzioni europee.

Le indicazioni per il tema “Cultura europea" per le banconote in euro

"Vogliamo che le banconote in euro siano più sostenibili e rispettose dell'ambiente . Per questo motivo stiamo analizzando la loro impronta ambientale al fine di individuare opportunità per ridurne l'impatto attraverso nuovi materiali e processi. Il processo di riprogettazione rappresenta anche un'opportunità per rendere le banconote più inclusive" spiegano dalla Bce.

Le indicazioni per il tema “Fiumi e uccelli" per le banconote in euro

Lo scorso anno la BCE ha indetto ufficialmente il concorso per la candidatura dei grafici, alcuni dei quali sono stati infine prescelti per questa fase finale che si concluderà entro il 2026. Entro giugno tutte le proposte saranno valutate dalla Giuria del concorso, composta da esperti indipendenti. La giuria sceglierà un massimo di 10 proposte (5 per tema) da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo.

Successivamente la BCE condurrà un’indagine pubblica per conoscere il punto di vista dei cittadini sulle proposte selezionate per la fase finale e solo successivamente sarà annunciata la proposta progettuale definitiva per le future banconote in euro.

Ma quando arriveranno effettivamente le nuove banconote in Euro? Al momento non c’è una data certa fissata ma per vedere i nuovi tagli ci vorranno sicuramente ancora diversi anni. Inoltre anche quando entreranno in vigore, si avrà altro tempo per la sostituzione definitiva visto che continueranno a circolare contemporaneamente anche le vecchie banconote come quelle da 500 euro che non saranno più emesse ma avranno ancora valore legale.

La decisione di dire addio alle banconote da 500 euro era arrivata da parte delle autorità europee anni fa perché ritenute un mezzo di pagamento poco sicuro, che si presta soprattutto a favorire attività illegali ma restano ancora perfettamente valide e accettate ovunque.