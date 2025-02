Come saranno le nuove banconote da cinque euro: nei disegni Maria Callas e un picchio muraiolo

video suggerito

GROK | l'IA crea le due nuove possibili banconote da 5 euro

Da quando è stato introdotto l'euro, ormai più di venti anni fa, le nostre banconote non sono mai cambiate. Facciamo un esempio: se qualcuno ci chiedesse di pensare ai cinque euro, in automatico ci verrebbe in mente il colore verdognolo, l'arco classico disegnato sul fronte e il ponte sul retro. Ecco, forse dovremmo iniziare ad accettare l'idea che presto non sarà più così.

Come avevamo spiegato qui, a fine gennaio la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato i motivi possibili che tra qualche anno saranno disegnate sulle nuove banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Per ciascuna banconota infatti sono stati proposti due motivi, ispirati rispettivamente a due filoni culturali, che la BCE ha annunciato a fine 2023: "Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione" e "Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità". Partiamo dal taglio più piccolo, la banconota da cinque euro.

Come sarà la nuova banconota da 5 euro

In base a quanto ha annunciato la BCE, sono due i motivi candidati per la nuova banconota da cinque euro, uno per ciascuno dei due filoni tematici in gara. Per la serie "Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione", la banconota è stata pensata come un omaggio alle arti performative. Se sarà questo il tema vincente, i nuovi cinque euro avranno sul fronte un ritratto di Maria Callas, la cantate soprano statunitense di origine greca e naturalizzata italiana che ha fatto la storia mondiale della lirica, mentre sul retro la BCE suggerisce come motivo l'immagine generica di "artisti di strada (musica/danza/teatro) intrattengono i passanti".

Se invece le nuove banconote saranno ispirate al tema "Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità", come per le altre banconote, anche quella da cinque euro raffigurerà una particolare specie di uccelli originaria del territorio europeo immersa nel suo habitat tipico. Questo filone vuole infatti omaggiare "la resilienza e la diversità del mondo naturale", mentre sul retro verranno raffigurate le principali istituzioni europee. La specie scelta per la banconota di 5 euro è il picchio muraiolo, raffigurato in un paesaggio montano presentante una sorgente. Sul retro invece sarà rappresentato il Parlamento europeo.

Il picchio muraiolo – spiega LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) – è infatti una specie di alta montagna piuttosto difficile da avvistare. Gli esemplari di questa specie hanno il corpo grigio, mentre le ali si tingono di un rosso brillante, tanto che mentre sono in volo ricordano una farfalla. Proprio come suggerisce l'ambientazione indicata dalla BCE, questi uccelli tendono a fare il nido lungo le pareti rocciose verticali, prediligendo i punti in alta quota, e spesso in presenza di ruscelli di acqua e vegetazione.

Utilizzando questi due motivi come prompt, abbiamo chiesto all‘Intelligenza artificiale di Grok di creare due immagini di una banconota da cinque euro. Come potete vedere, anche se l'effetto complessivo è verosimile, sono evidenti tutti i limiti propri della IA, ad esempio nella parte del testo o dei numeri. Senza contare che le immagini non assomigliano nè a Maria Callas, nè a un picchio muraiolo.

Quando entreranno in circolazione le nuove banconote

Entro la fine dell'anno in corso verrà indetto un concorso pubblico al quale potranno partecipare i bozzettisti di tutta l'Unione europea: saranno scelti i disegni che – spiega il sito della BCE – incarneranno meglio lo spirito europeo, anche in base al parere dei cittadini europei e di una commissione di esperti chiamata a esprimersi sui disegni in gara.

Una volta decretato il tema vincitore, in base ai disegni selezionati, bisognerà attendere ancora qualche anno prima che le banconote con i nuovi disegni entreranno in circolazione.